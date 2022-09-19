陸採果機器人 楊凌農高會秀手藝

兩條機械臂由一部迷你履帶車搭載著，熟練地判斷出果實所在的位置，將蘋果摘下枝頭……在第29屆中國楊凌農業高新科技成果博覽會（楊凌農高會）上，來自西北農林科技大學的在讀博士生閆斌，正在演示他參與研製的果園採摘機器人。

新華社報導，楊凌農高會創辦於1994年，被稱為「農業奧林匹克」。28年來，農高會累計吸引來自中國大陸各地以及俄羅斯、加拿大、以色列等70多個國家和地區的上萬家涉農企業和科教單位參展，3000多萬客商和群眾參展參會，參展項目和產品超過18萬項，累計促成投資和交易額超過1兆元人民幣。

在這個展會上，人們發現愈來愈多的農業「黑科技」集中發力，助力實施中國大陸的鄉村振興戰略。閆斌演示的這部小小果園採摘機器人就融合了視覺系統、控制算法等多項技術。業內人士認為，中國大陸的農業高新技術正大步邁入集成創新發展的階段。

在楊凌農高會的一場論壇上，楊凌棚掌櫃信息科技有限責任公司的創始人朱曉磊，正在向與會人員分享他的創業故事。

為了研發設施農業智能產品「棚掌櫃」，朱曉磊的足跡踏遍中國北方多個省區市，考察了各式各樣的大棚。以自己創業之初的互聯網軟體公司為支撐，現在「棚掌櫃」產品已迭代到第四代。朱曉磊在農高會與楊凌結緣，今年4月將公司正式搬遷到楊凌。

「我在這方圓五公里內，就能見到種植不同蔬菜水果的大棚，不用出差調研了，這會極大加快我們產品和服務更新換代的速度。」朱曉磊說。

另外，通過與坐落在楊凌的西北農林科技大學進行優勢互補、資源共享，目前棚掌櫃公司正在與陜西省內一家生產櫻桃的企業共同研發聯名款產品。

「有了聯名款，陜西今後種植蘋果、櫻桃、奇異果、冬棗等特產水果的果農，使用我們的產品將獲得更豐厚的回報。這將讓產業鏈上的西農大、示範區、企業以及果農都受益。」朱曉磊說。