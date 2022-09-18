大陸火星探測 證實10億年來火星曾有大量液態水

大陸國家航天局探月與航太工程中心表示，著陸火星並進行火星表面探測的祝融號火星車帶回豐富的科學成果，證明在距今10億年（晚亞馬遜紀時期）以來，著陸區存在過大量液態水活動。

央視新聞今天（18日）報導，大陸發射探測火星的天問一號，截至2022年9月15日，天問一號環繞器已在軌運行780多天，著陸的火星車「祝融號」累計行駛1921米，完成既定科學探測任務，獲取原始科學探測資料1480GB。

科學研究團隊通過對著陸區分佈的凹錐、壁壘撞擊坑、溝槽等典型地貌的綜合研究，揭示了上述地貌的形成與水活動之間存在的重要聯繫，獲取一手科學資料。

央視報導稱，通過「祝融號」火星車相機影像和光譜資料，在著陸區附近的板狀硬殼岩石中發現含水礦物，證明了在距今10億年（晚亞馬遜紀時期）以來，著陸區存在過大量液態水活動。

結合相機影像和火星車移動車轍等資訊，發現著陸區土壤具有較強承壓強度且摩擦參數較低，存在與水活動相關並經歷風沙磨蝕的特徵。這些新成果，揭示了火星風沙與水活動對地質演化和環境變化的影響，為火星烏托邦平原曾經存在海洋的猜想提供了有力的支撐，豐富了人類對火星地質演化和環境變化的科學認知。

報導說，有關成果已在《Nature Astronomy》、《Nature Geoscience》、《Science Advances》、《中國科學》等海內外權威學術期刊發表。