快訊

獨／中監脫逃槍砲犯疑逃亡外縣市 用10公分鐵線開腳鐐

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇州河旅遊水上航線開通 全長17公里、航程2小時

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海蘇州河旅遊水上航線17日開通。中新社
上海蘇州河旅遊水上航線17日開通。中新社

隨著上海蘇州河水質綜合治理，42公里岸線的全線貫通，17日上午，蘇州河旅遊水上航線於旅遊節開幕當天正式開通。

東方網報導，航線從普陀區的長風公園碼頭（臨時母港）至黃浦區的外灘源碼頭，蘇州河水上航線首期途經普陀區的昌化路碼頭、靜安區的四行倉庫碼頭，全長約17公里，直達時長約2小時。

目前水上航線尚處於試營運第一階段，後續將依據河道、水文條件，對遊船和航線進行性能測試、安全測試和壓力測試，根據試運營的情況，不斷調整和完善，適時將蘇州河水上旅遊產品陸續推向市場。

未來將開設三種航線，一是適合組團遊覽的「西環線」，航線從長風公園碼頭—昌化路碼頭，單向單程航線時長為1小時。二是適合散客遊覽的「東環線」，航線從外灘源—四行倉庫—昌化路三個碼頭出發，繞三個碼頭環行後返回始發碼頭，航線時長1小時；三是適合休閒、聚會、商務的「定制線」。

從去年11月起，上海市文化旅遊局組織專家團隊，會同市相關部門、相關區和單位徒步調研、實地排摸，對蘇州河中心城區河段進深1公里、27平方公里區域文旅資源普查評估，對205處有較高價值的資源逐項登記，形成「蘇州河旅遊資源普查報告」。

航線 碼頭

延伸閱讀

台鐵水上車站大平台選戰議題 嘉縣藍綠議員質詢交鋒

台商回流用地水上、中埔產業園區18日動土 選前釋利多

米奇與好朋友CHILL遊台南 氣球充氣「炸裂」了！

大豹溪烤肉驚逃？ 紅十字會聲明：志工堅守至最後才撤離

相關新聞

去太空旅行！陸估2025可啟程

中國航太科技集團所屬中國運載火箭技術研究院研製的「長征十一號」火箭首任總指揮楊毅強近日表示，隨著商業模式的完善，二○二五...

蘇州河旅遊水上航線開通 全長17公里、航程2小時

隨著上海蘇州河水質綜合治理，42公里岸線的全線貫通，17日上午，蘇州河旅遊水上航線於旅遊節開幕當天正式開通。

長沙中國電信大樓大火 有民眾花6分鐘跑24層到樓下

位於湖南省長沙市區的中國電信大樓，16日下午發生火災，現場火光直衝樓頂，事件迅速登上微博熱搜，引發關注。事後有親歷火場的...

鄭州落戶「零門檻」是為了搶人才還是救房市？專家分析這樣說

大陸河南省會鄭州市日前發布新政，擬進一步放寬中心城區落戶條件，提出凡在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的...

河南村鎮銀行墊付完成？老夫妻80萬領不回 拾荒度日

今年4月河南四家村鎮銀行爆雷，至今已過半年，官方稱墊付工作已基本完成，然而仍有須多儲戶尚未拿到錢。近日一對年近70歲的老...

江蘇11歲女孩 自學成建模高手 吸粉逾10萬

江蘇省無錫江陰的11歲女孩辰辰透過自學建模製作公仔，從建模到繪製上色一氣呵成，網友讚嘆，這就是傳說中畢業就有10年工作經驗的大佬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。