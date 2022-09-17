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猴痘傳入中國引發關注 官方專家：可能逐漸增加

中央社／ 台北17日電
圖為中國重慶市街頭。 示意圖／歐新社
圖為中國重慶市街頭。 示意圖／歐新社

猴痘傳入引發中國社會高度關注，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天指出，隨著猴痘疫情繼續擴散與入境人數增加，猴痘感染者流入中國社會層面的可能性將會逐漸增加。

重慶市衛健委昨晚通報1例境外移入猴痘確診病例，為自國外中轉重慶入境人員，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控集中隔離期間發現。這也是中國大陸首例猴痘確診。

通報一出，立即躍為中國社群最熱門新聞，引發網友熱議，還一度傳出成都「百壽路出現猴痘病例並隔離」。當地的金牛區疾控中心隨即通報稱，未接到發現猴痘病例相關情況報告，該消息為謠言。

央視新聞報導，重慶市今天召開疫情防控工作新聞發布會通報，目前該病例的所有密切接觸者均已展開猴痘核酸檢測，結果均為陰性。經國家和市級專家研判，該病例入境重慶即被集中隔離，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。

吳尊友今天在微博發文稱，疫情防控的「外防輸入」措施，為防止猴痘疫情輸入，發揮了重要的保護屏障作用。這次重慶報告中國大陸首例猴痘病例的發現，就是在防控入境「7+3」隔離措施中發現的。

不過他指出，猴痘的潛伏期為5至21天，多為6至13天。入境「7+3」隔離措施，可以攔截住大部分境外移入的猴痘病例，但對於潛伏期超過7天的病例，就有可能流入社會。

吳尊友強調，雖然目前可能沒有漏網的，但不代表將來沒有漏網的。由於猴痘的潛伏期多在6至13天，隨著猴痘疫情的繼續擴散和中國入境人數的不斷增加，超出新冠7天隔離觀察期的猴痘感染者流入中國社會層面的可能性將會逐漸增加。因此，加強社會層面的猴痘疫情監測和預防工作是必要的，也是非常重要的。

中國國家衛健委6月27日發布「猴痘防控技術指南（2022年版）」規定，現有入境人員隔離期間，在排查COVID-19感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員，密切監測出疹情況，發現可疑人員或疑似病例，應按相關規定及時報告轄區疾控機構並轉送定點收治醫療機構。

猴痘 疫情 隔離

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