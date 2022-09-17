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長沙中國電信大樓大火 有民眾花6分鐘跑24層到樓下

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
湖南長沙中國電信大廈16日發生火災。（央視新聞）
湖南長沙中國電信大廈16日發生火災。（央視新聞）

位於湖南省長沙市區的中國電信大樓，16日下午發生火災，現場火光直衝樓頂，事件迅速登上微博熱搜，引發關注。事後有親歷火場的民眾表示，事發時高層人員不多，她用6分鐘從24樓跑到樓下。

紅星新聞報導，經初步偵察，起火的是芙蓉區荷花園電信大樓外牆，消防救援人員到場後將火勢控制，暫時沒有接到有人員傷亡的報告。

起火時正身處24樓的許女士表示，當日下午近4時，物業的安保人員大家大樓起火，讓他們走秘密頻道撤離，不要走電梯。

「一開始我聞到一點點橡膠被燒焦的味兒，其他沒什麼感覺，應該是外牆的保溫層著火了。」許女士表示，她用了6分鐘左右從24層跑到樓下安全地帶。跑得算比較慢的她到17層就感覺腿十分酸痛，到第10層時就實在走不動。現在回想起來，她還是害怕不已，「因為下樓看到煙比較濃，不過那火燒得快，滅得也快。」

至於是否有人傷亡，她透露，當時在24樓以上高層工作的人並不多，因辦公人員早在今年初已經搬到了其他的辦公大樓，只有部分機房維護人員留下。

值得注意的是，中國電信湖南分公司近期曾就2022年荷花園大院第二長途電信樞紐樓消防維修項目—火災報警、防排煙系統進行招標。根據9月5日發布的招標公告內容提到，「目前荷花園大廈消防設備存在超期運行、部分設備設置不符合現行國家標準規範，火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患。」

火災

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