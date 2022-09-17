鄭州落戶「零門檻」是為了搶人才還是救房市？專家分析這樣說

大陸河南省會鄭州市日前發布新政，擬進一步放寬中心城區落戶條件，提出凡在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，即可在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。這也是今（2022）年大陸首個全面取消落戶限制的特大城市。

近年來，大陸城市開放落戶限制已經是大勢所趨。此前，同為省會的石家莊、南昌、貴陽等地已率先祭出「零門檻落戶」的大招。不過這些省會只是普通大城市，而非特大城市。

據《最新城市評級》一文分析，特大城市以城區人口500萬至1,000萬作為界定標準，而城區不含鎮區及鄉村。根據第七次人口普查公報，大陸共有7個超大城市、14個特大城市，鄭州正是其中之一。

在14個特大城市中，濟南、昆明已逼近零門檻落戶，而瀋陽、大連、哈爾濱也只剩下就業、社保等為數不多的限制。外界預料，未來幾年，除了北上廣深外，幾乎所有地市都有望取消落戶限制，零門檻將會遍地開花。

特大城市為何突然全面取消落戶限制？河南商報分析報導，搶人顯然是主要出發點，而經由搶人來維持房市穩定，則是心照不宣的目標。

就在一周前，鄭州公布「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案。為防止建案故意「躺平」，鄭州罕見祭出了「查稅」的大殺器，稅務部門要對不配合復工的房地產企業進行偷漏稅核查。

這一舉措，針對的正是愈演愈烈的房市爛尾現象，而「保交樓不保房企」成了政策主選項。

根據中國房產信息集團（CRIC）統計，截至2021年末，鄭州涉及停工、延期等的待交付問題建案有274個，涉及2萬5,249套住房，數量位居重點二線城市前列。分析人士指出，零門檻落戶從來都不只是為了戶籍改革本身，而是兼有搶人才和托樓市的雙重動機，這原本就是兩位一體的。