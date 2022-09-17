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江蘇11歲女孩 自學成建模高手 吸粉逾10萬

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電

江蘇省無錫江陰的11歲女孩辰辰透過自學建模製作公仔，從建模到繪製上色一氣呵成，網友讚嘆，這就是傳說中畢業就有10年工作經驗的大佬。

紫牛新聞報導，辰辰從小喜歡黏土和畫畫，全憑興趣自學到現在，現在用的平板電腦等設備都是自己賺錢買的。辰辰今年剛上小學五年級，一到周末，就會收到不少粉絲的「催更」。因為課餘時間，她還是一位擁有超10萬粉絲的博主，在網上分享自己作畫、建模的過程，帳號由媽媽黃女士代為打理。因為出色的繪畫、建模水平，辰辰的視頻收獲了近50萬的點讚。

報導說，為了讓女兒更有創作的成就感，黃女士特地買回來一台小型的3D打印機，想把女兒的建模作品變成實物，目前已打印了5個建模作品。不過遇上太複雜的模型還是沒辦法幫她「實物化」。

辰辰的作品在網路走紅後，一名不願具名的職業玩偶設計師表示，他在看過辰辰的作品後大為驚訝。「如果真的是11歲孩子的創作，那真的不得了。繪畫的線條很自信，立體思維也特別強。軟件只是工具學起來不難，但她對於結構、比例和空間的理解力讓我真正佩服。」

有不少人建議辰辰未來可以做一名職業設計師，對於大家的關注，辰辰曾在發布的視頻中語氣堅定地說：「謝謝大家一直以來的鼓勵和支持！如果你們也有喜歡的東西，一定要堅持下去，萬一哪天就成大佬了呢？」

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