快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林志穎翻版！特斯拉失控撞燈柱起火 一對男女棄車逃生

香港01／ 文・凌逸德
消防接報將火救熄，車頭燒得熔熔爛爛，該對男女由救護車送院治理。擷自臉書「車cam L（香港群組）」
消防接報將火救熄，車頭燒得熔熔爛爛，該對男女由救護車送院治理。擷自臉書「車cam L（香港群組）」

今（17日）晨10時許，一名男子駕駛一輛Tesla Model X P100D黑色電動車載着一名女子，沿香港寶琳北路往九龍方向行駛，馳至康盛花園對開一個上斜右彎失控，掃毀左邊33條防撞欄，繼而衝上行人路猛撼一條燈柱，私家車車頭起火，火勢一發不可收拾，車頭迅即陷入火海，車上一對男女及時棄車逃生，消防接報將火救熄，車頭燒得熔熔爛爛，該對男女由救護車送院治理。

該款Tesla Model X約值一百萬港元(約398萬台幣)，同款過往曾發生撞車後起火驚險事件，最為轟動為台灣藝人林志穎（47歲）於7月22日，駕駛一輛白色特斯拉Tesla Model X在桃園市中正北路自撞橋墩起火，林志穎被救出時傷勢嚴重，滿臉鮮血，事件震驚兩岸三地。

電動車車頭火光熊熊。擷自臉書「車cam L（香港群組）」
電動車車頭火光熊熊。擷自臉書「車cam L（香港群組）」

延伸閱讀：

林志穎tesla自撞起火難拯救-若備有-滅火氈-即能迅速控制火勢

林志穎6歲兒傷勢曝光-未及時救出恐葬身火海-脫困無奈說出19字

文章授權轉載自《香港01》

桃園 香港 救護車 特斯拉

相關新聞

去太空旅行！陸估2025可啟程

中國航太科技集團所屬中國運載火箭技術研究院研製的「長征十一號」火箭首任總指揮楊毅強近日表示，隨著商業模式的完善，二○二五...

蘇州河旅遊水上航線開通 全長17公里、航程2小時

隨著上海蘇州河水質綜合治理，42公里岸線的全線貫通，17日上午，蘇州河旅遊水上航線於旅遊節開幕當天正式開通。

長沙中國電信大樓大火 有民眾花6分鐘跑24層到樓下

位於湖南省長沙市區的中國電信大樓，16日下午發生火災，現場火光直衝樓頂，事件迅速登上微博熱搜，引發關注。事後有親歷火場的...

鄭州落戶「零門檻」是為了搶人才還是救房市？專家分析這樣說

大陸河南省會鄭州市日前發布新政，擬進一步放寬中心城區落戶條件，提出凡在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的...

河南村鎮銀行墊付完成？老夫妻80萬領不回 拾荒度日

今年4月河南四家村鎮銀行爆雷，至今已過半年，官方稱墊付工作已基本完成，然而仍有須多儲戶尚未拿到錢。近日一對年近70歲的老...

江蘇11歲女孩 自學成建模高手 吸粉逾10萬

江蘇省無錫江陰的11歲女孩辰辰透過自學建模製作公仔，從建模到繪製上色一氣呵成，網友讚嘆，這就是傳說中畢業就有10年工作經驗的大佬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。