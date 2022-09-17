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林志穎翻版！特斯拉失控撞燈柱起火 一對男女棄車逃生
今（17日）晨10時許，一名男子駕駛一輛Tesla Model X P100D黑色電動車載着一名女子，沿香港寶琳北路往九龍方向行駛，馳至康盛花園對開一個上斜右彎失控，掃毀左邊33條防撞欄，繼而衝上行人路猛撼一條燈柱，私家車車頭起火，火勢一發不可收拾，車頭迅即陷入火海，車上一對男女及時棄車逃生，消防接報將火救熄，車頭燒得熔熔爛爛，該對男女由救護車送院治理。
該款Tesla Model X約值一百萬港元(約398萬台幣)，同款過往曾發生撞車後起火驚險事件，最為轟動為台灣藝人林志穎（47歲）於7月22日，駕駛一輛白色特斯拉Tesla Model X在桃園市中正北路自撞橋墩起火，林志穎被救出時傷勢嚴重，滿臉鮮血，事件震驚兩岸三地。
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文章授權轉載自《香港01》
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