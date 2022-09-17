長沙大樓陷火海⋯室內驚悚視角曝光 辦公室只剩他一人

位於中國大陸湖南省省會長沙市，高逾200公尺、號稱「三湘第一高」的長沙中國電信大樓，昨（16）日發生火警，火勢延燒高達10幾層樓。火災現場的畫面迅速在新聞媒體、社群傳開，有網友上傳從大樓辦公室內部向外看過去的影片，景象令人怵目驚心。

這位網友16日在Tik Tok貼出一段影片，標題是「長沙火災跑不掉只能發影片」，從影片中可以看到他獨留在辦公室內，從窗外望去有相當大的濃煙和火光，不斷地說著「中了中了中了中了！」，整間辦公室剩下他一人絕望等待救援。不過據湖南消防昨晚通報，大樓明火已被撲滅，暫未發現人員傷亡。

不少網友看到後紛紛表示祈禱原PO一切平安，「這視角影片真的是太可怕了」、「希望平安無事，到現在都還沒公開傷亡人數」、「感覺火勢真的好大」、「希望是真的沒人傷亡啊，這影片看了都覺得可怕」、「好可怕的畫面啊！大火很無情」。