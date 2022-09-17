中國各地拚生育率 生第3孩最高補助8.8萬元

為挽救日趨低迷的出生率，中國各地競相祭出獎金吸引夫婦生育2、3孩。黑龍江大興安嶺準備為第3孩發放人民幣2萬元補貼，且3歲前每月補貼500元。而雲南省也將發放5000元補貼。

澎湃新聞報導，黑龍江省大興安嶺地區行政公署日前發布「大興安嶺地區關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案」的徵求意見稿。內容規定，設籍大興安嶺且在當地工作生活的夫妻，生育第3孩即給予一次性獎勵金2萬元（新台幣約8.8萬元）。

同時，生育的第3孩每月還發放500元育兒補貼，而第2孩每月也發放300元，直到孩子滿3週歲。

此外，婦女生育第2孩可享受生育獎勵假270天，生育第3孩可享受生育獎勵假330天；其配偶也可享受獎勵陪護假30天。而上述若遇特殊情況可適當延長，假期工資照發，不影響聘任、工資調整、職級晉升。而孩子在哺乳期，母親享受每天2小時哺乳假（含人工餵養）。

這一方案還設立帶薪育兒假，鼓勵各單位每年給予育有未滿3週歲子女的夫妻雙方各10天的父母育兒假。第2孩在3週歲前父母享有每月2天帶薪育兒假，第3孩在3週歲前父母享有每月3天帶薪育兒假。同時鼓勵育兒假在夫妻間分配，引導夫妻雙方共休育兒假。

為減輕養老負擔，降低養老成本，方案規定，第2、3孩家長的父母入住轄區公辦養老機搆，經出示「生育服務卡」，可按規定享受床位補助費用減免50%的待遇。

中共雲南省委、雲南省政府16日公布「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施方案」，針對2023年1月1日至2025年12月31日誕生、且設籍雲南的第2、3孩家長，分別發放2000元及5000元的一次性生育補貼。

同時，在上述期間內，雲南省每年還將對生育第2、3孩的家長發放800元的育兒補助。而父母若為新生兒購買意外傷害險，也將給予每名新生兒每年50元的補貼。

雲南省這項方案提到，到2025年要基本建立積極生育支持政策體系，人口出生下降趨勢緩解，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比基本正常，人口數量、素質、結構逐步優化等。

方案提出，對企業為女性員工產假期間繳納的社會保險費給予適當補貼。對學校、醫院等女性員工比例較高的用人單位，保障產假、護理假、育兒假、哺乳假等政策落實。為因生育中斷就業的女性提供免費再就業培訓指導，優先安排公益性工作崗位，並按規定給予自主創業者扶持等。