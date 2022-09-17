槃亭詩會兩岸情 昆山錦溪旅遊文化藝術節開幕

「斜陽詩思繞寒汀，何處秋風欸乃聲。水漫蒹葭情不及，錦溪橋下白煙生」……。海峽兩岸（昆山）中秋燈會系列活動「槃亭詩會」，16日在槃亭中學舊址古蓮橋畔拉開帷幕，重現當年「錦溪八景」蓮池結社盛景。

蘇報融媒體報導，槃亭詩會是錦溪一年一度的傳統詩會。槃亭，取自錦溪籍著名天文學家朱文鑫的「號」。1942年，為紀念先賢，改私立陳墓初級中學為陳墓私立槃亭中學。

今年，槃亭詩會首次被列入海峽兩岸（昆山）中秋燈會系列活動，將傳統的詩會拓展成兩岸同胞共度佳節、共敘親情的聚會。

詩會上，蘇州大學教授、蘇州詩詞協會會長周秦，從「江南文化」「悠悠文墨」「家國情懷」三方面，用昆腔吟唱詩歌，輔以曲笛演奏，伴以童聲合誦，帶領大家通過詩歌跨越千年領略江南文化之美，感受中華悠悠文墨，溝通兩岸同胞共同的情感。

詩壇上曾經有這樣一段佳話。台灣詩人餘光中寫下一首詩，叫《蟋蟀吟》。四川詩人流沙河很快寫了一首長詩《就是那一隻蟋蟀》，作為應答。兩位元詩人一唱一和，隔空對話，用「蟋蟀」溝通兩岸同胞共同的情感。現場，兩岸青年共同朗誦這兩首詩歌，共敘手足深情。

「新錦溪」青年葉恩誠和他的團隊帶來一首《鄉愁》小合唱，情真意切，意味悠長。

錦溪鎮黨委書記宋崎表示，春秋多佳日，登高賦新詩。錦溪，自古崇文尚墨、耕讀傳家，文脈悠長、底蘊深厚，眾多文人逸士相聚在槃亭中學舊址，飽覽水鄉美景，運思酬唱、切磋詩文，重現當年「錦溪八景」蓮池結社的盛景。