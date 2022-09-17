長江中下游所有航段 全面恢復雙向通航

今（17）日上午6時30分，大陸長江九江水道南槽6公尺水深全線貫通，為期38天的單向通航正式結束，代表長江中下游所有航段全面恢復雙向通航，進一步暢通長江航運物流大動脈。

今年夏天以來，受長江流域降雨明顯偏少、上游來水減少以及持續高溫等多重因素影響，長江九江水位持續下降，出現了「汛期反枯」的罕見現象。

據大陸官媒央視報導，長江航道部門8月8日開始對九江水道實施維護疏浚。8月10日，九江水道航道條件持續惡化，已不具備雙向通航條件，長江海事局立即啟動枯水期保通保暢工作機制，實施九江南水道單向通航，白天放行下水船，晚上放行上水船，每天5時30分、17時30分準時換向，部署大功率吊機及過駁運力，隨時為超吃水船舶提供減載服務或擱淺搶險。

據了解，長江九江水道日均船舶流量600艘，其中長度100公尺以上的船舶約200艘。為保障長江航運大動脈暢通，長江海事局每天9艘海巡艇150多人看守九江水道，嚴格落實對危險品、貨櫃等重點船舶和煤電糧食等涉及國計民生重點物資運輸船舶優先通航。

這段期間，長江海事局共保障2.2萬艘船舶安全通過九江水道，其中保障重點船舶650艘次，500餘萬噸重點物資順利通過。核查船舶吃水3824艘次，對70餘艘次超吃水船舶實施減載。