廣湛高鐵工程 順利穿越湛江灣航道

廣湛高鐵湛江灣海底隧道「永興號」盾構機13日上午突破新的技術難關，順利穿越湛江灣主航道，其間對湛江灣主航道未造成任何影響。

中新社報導，據瞭解，廣湛高鐵正線全長約401公里，線路起於廣州火車站，途經佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市，終至湛江北站，西連湛江樞紐，投資總金額估算998億元人民幣，設計行車時速350公里，為廣東省建設里程最長、投資最大的高鐵項目。

湛江灣海底隧道是廣湛高鐵全線控制性工程，單洞雙線，其中盾構段7551米，盾構開挖直徑14.33米，管片外徑13.8米，是中國大陸目前獨頭掘進距離最長的穿海高鐵盾構隧道。

據施工方中鐵十四局集團相關負責人介紹，廣湛高鐵湛江灣主航道是湛江灣海底隧道工程中的一級風險源，水壓大，盾構機在海底最低點長距離掘進承壓性能面臨巨大考驗。同時，隨著掘進里程的延伸，在海底超長距離掘進條件下物料運輸、刀具磨損換刀、泥漿管路防爆、盾尾密封安全、長距離通風等技術難題需要逐一破解。

湛江灣海底隧道順利穿越主航道，意味著湛江接入中國大陸八縱八橫高速鐵路網又向前邁出實質性的一步。廣湛高鐵通車後，將實現廣州中心城區至湛江中心城區90分鐘互達，高速融入粵港澳大灣區聯動發展，提升粵西地區區域經濟地位，促進湛江整體經濟和社會發展。