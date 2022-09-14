「梅花」颱花登陸浙江 浙、滬航空高鐵船舶全部停運

「梅花」颱風即將在14日傍晚登陸浙江三門至舟山，浙江與上海全體動員備戰，浙江省已緊急轉運72萬人，浙江寧波機場全天取消所有航班，上海浦東虹橋兩機場取消589航班，長三角高鐵停運380列。

大陸中央氣象台預報，今年第12號颱風「梅花」（強颱風級，中度颱風）的中心附近最大風力14級（42米／秒並可能增強至48米／秒），預計14日下午至夜間在浙江溫嶺到舟山一帶沿海地區登陸，並有可能在15日凌晨於杭州灣北側的浙江嘉興或上海金山二次登陸。

澎湃新聞報導，「梅花」颱風雲系厚實，可能帶來極強破壞，為防範颱風，浙江省防指已將防洪防台預警及回應提升至最高級別的Ⅰ級響應、紅色預警，全省已轉移719830人。鐵路部分，14日14時至24時對杭深高鐵寧波至台州段停運，14日16時至24時寧波地區所有列車（含動車組列車和普速列車）停運。預計停運列車超過380列。

航空部分，上海浦東機場和虹橋機場14日通行能力將大幅下降，五成以上進出港航班將調減取消。兩場取消進出港航班共計589架次，其中，浦東機場322架次、虹橋機場267架次。浙江寧波機場已取消今天所有航班，杭州蕭山機場14日18時以後取消所有航班，估計有200多班。

水運部分，上海洋山深水港最後一艘國際航行貨櫃輪已於14日2時55分撤離，目前洋山深水港所有碼頭均已停止作業，洋山港累計已疏散各類船舶116艘次。浙江與上海沿海船舶也已全部回港停運。