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全國人大代表提議全面滅蚊 中國網友罵翻

中央社／ 台北14日電

中國多地正因疫情封控之際，有全國人大代表提議全面消滅蚊子，引爆網上罵聲一片，有網友譏諷提案沒建設性秀下限、滅蚊不如先滅新冠，並質疑人大代表能想到最苦的事就是被蚊子叮咬嗎？

官媒人民網今天報導，中國國家衛生健康委近日回覆13屆全國人大五次會議第5749號關於「開展全面消滅蚊子的建議」，其中表示將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境，強化病媒生物防治技術的研究，降低蚊蟲密度水平。

報導一出。「全國人大代表提議全面消滅蚊子」的話題立即衝上微博熱搜，批評聲浪不斷湧至。

網友紛紛留言，「這位人大代表是誰？」、「有這種代表只能說制度大有問題」、「提議秀下限嗎」、「滅蚊子之前請先滅新冠」、「代表們能想到最苦的事是被蚊子叮嗎」。

另有網友表示，蚊子該滅但沒必要由人大提議，應先提有建設性問題；還有網友指Omicron變異株死亡率那麼低都在清零，也傳播疾病的蚊子當然也要清零。

中國政府因堅持對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情「動態清零」，導致千萬、甚至上億民眾處於封控狀態，行動不自由之外還面臨物資缺乏難題，網友批評相較之下人大的提議顯然與社會嚴重脫節。

美國自由亞洲電台近日報導，中國近期的疫情導致新一波封城措施，以「靜態管理」、「原則在家」等形式在9成以上省市進行，其中新疆伊犁已封控超過1個月，民眾發出的求救訊息顯示當地物資供應不足，病患或孕婦求助無門，甚至傳出有老人因饑餓而絕望自殺。

此外，清零措施造成大量民眾工作及生活節奏被打亂，導致民心崩潰，隨之而來的是執行清零政策的政府人員與拒絕官方指令的民眾爆發衝突。

4月上海封城，一家麵包連鎖店「巴黎貝甜」因提供民眾麵包而遭當局罰款人民幣58萬元（約新台幣255萬）。此事引發眾怒，消費者以實際行動支持買空店內產品，並喊出「眾生皆苦，巴黎倍甜」口號，藉此表達心聲。

蚊子 疫情

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