防颱！浙江寧波暫停72小時核酸要求 暫停室外核酸採樣

「梅花」颱風正往大陸浙江省地區逼近，但大陸在防疫為最高指標的社會氛圍下，近期網路上有許多討論圍繞，防颱與防疫的核酸檢測到底哪個比較重要，是否颱風天仍需執行常態化核酸。但浙江省寧波市14日發布消息指出，受到颱風影響，暫停執行7日起實行的72小時常態核酸要求，並暫停室外核酸採樣點的營運。

據「寧波發布」微信公眾號於14日凌晨發布消息指出，今年第12號颱風「梅花」正在向該市沿海逼近，市防指已於13日17時啓動防颱風一級應急響應。

公告表示，在防颱風應急響應期間，除機場、火車站、高速關口、高速服務區等城市「大門」繼續執行現在的核酸查驗要求外，市內暫停執行7日起實行的72小時常態化核酸檢測查驗要求，直至防颱風應急響應解除。

此外，公告也提到各地要全面排查核酸採樣點的設置情況，對室外核酸採樣點一律暫停運營，切實保障廣大人民群眾人身安全，堅決防止颱風天氣可能引發的次生災害。

大陸中央氣象台14日10時發布颱風紅色預警，強度颱風梅花的中心位置14日10時位於浙江省象山縣東南方向大約185公里的東海南部海面上，並以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，強度維持或略有增強，即將於14日傍晚前後在浙江三門到舟山一帶沿海登陸。