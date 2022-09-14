上海復星回應「監管部門要求摸底復星」 純屬子虛烏有

近日多家外媒報導，「中國監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口」，復星集團今天（14日）回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」 純屬子虛烏有。

騰訊新聞「潛望」報導，復星表示，其已通過多個管道向監管機構求證，中國銀保監會未要求商業銀行摸底復星的財務，與復星合作的多家商業銀行也表示從未收到相關通知。

大陸媒體近日報導，復星集團債務壓頂，密集甩賣資產套現百億人民幣，復星帝國正在瓦解等消息。一周前還有市場消息稱北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星的合作情況，並研判相關合作風險，形成書面報告。對此，復星回應稱這一調研是北京市國資委系統的一項日常資訊搜集工作，通過專用系統下發。

復星國際執行總裁、CFO龔平表示，復星近期看似頻繁的減持和出售是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，是復星持之以恆的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而作為。

「但是我們也注意到，複雜的外部環境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團資產優化的大原則，即長期動態優化」。

剛從海外回到上海的復星國際董事長郭廣昌13日還在社交媒體發文：「復星現在有接近一半的產業和員工在海外，所以這次在海外多停留了一些時間，跑了20多個國家，接近40個城市，和許久未見的海外復星同學們做了細緻的溝通」。

他強調，「作為一家植根中國的企業，中國永遠是復星最重要的根據地。不論在海外還是在隔離期間，我都始終心繫著國內的業務」。

郭廣昌此前在接受騰訊新聞《一線》專訪時曾表示，復星的邊界從產業和區域兩個維度來看，都已經足夠寬廣。在產業上，復星涉足包括金融、保險、醫藥、時尚、文旅等多個複合型賽道；在區域上，復星通過收購與擴張，涵蓋了包括歐美、亞洲等多個地區，反映在收入結構上，其2019年上半年超過40%收入來自海外。

郭廣昌坦言，復星在這些產業和區域佈局的過程中「付出了很多代價」，不過在確定完成前述佈局之後，復星決定深耕已有產業和區域，專注已有的邊界，聚焦已有的產業，深耕已有的市場。

根據8月30日公佈的中期業績，復星旗下健康、快樂、富足、智造四大板塊業務發展展現韌勁，上半年總收入828.9億元人民幣，同比增長17.7%，企業經營性利潤同比增長35.5%。截至報告期末，現金、銀行結餘及定期存款為1176.5億元。