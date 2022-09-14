自小在家族經營幼稚園長大 3歲童上學仍崩潰大哭 片段可愛爆笑
小朋友返幼稚園因不適應而哭鬧，十分平常，可是，一出生便在幼稚園長大的3歲男童，到正式上課時，每日一進課室就哭起來，實在讓人難以理解，他的母親便把這他哭哭的可愛模樣拍下來，影片被瘋傳，惹起不少網民的憐愛，更笑指，「自己開的幼稚園都不願意上，所有小孩都一樣！」
安徽阜陽一名3歲男童，自小在家族經營的幼稚園生活，該幼稚園的校長是他的爺爺，園長是他的姑姑，副園長是他媽媽，飯堂廚師亦是他的奶奶，在幼稚園內圍着身邊的都是家人。當他到3歲正式入學時，媽媽順理成章安排他到家族經營的這所幼稚園上學。
可是，他每天一踏進課室，仍是崩潰大哭，還邊哭邊叫「媽媽」，他的媽媽見狀也沒他辦法，便拍下他的可愛模樣，並向所有家長表示：「自己家的孩子上自己家的幼稚園也是會哭的」，這影片在網上瘋傳。
網民看過小男孩的影片紛紛留言，笑稱：「笑死！院內院外全都逃不過」、「自己家開的幼稚園也不願意上啊」、「可以放心了，這說明這家幼稚園的飯菜是沒有問題的，畢竟自己孩子也要吃」、「上學不是上學，放學不是放學，只是從他家一個房間到另外一個房間而已，能不哭嗎」。
延伸閱讀：
殘忍影片瘋傳！天水圍街市幼稚園男童捉活蝦摔地 再重腳狠狠踩死
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言