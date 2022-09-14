梅花颱風將登陸浙滬 上海機場繩索綁住115架飛機

「梅花」颱風離開台灣東部海域朝浙江前往，大陸中央氣象台預報，「梅花」颱風將於今天（14日）下午至晚間登陸浙江溫嶺一帶，為防範颱風，上海浦東與虹橋兩大機場已用繩索綁住停機坪上1百多架飛機，浙江四機場飛機全部清空。

紅星新聞報導，據大陸中央氣象台預報，「梅花」颱風將在14日下午至夜間在浙江溫嶺到舟山一帶沿海登陸，預計登陸時強度為颱風級或強颱風級（中度颱風），這是今年登陸大陸華東地帶的第一個颱風，將影響大陸12個省。

有網友稱這可能是66年來登陸大陸最強的一次颱風，中央氣象台首席預報員董林說，其強度並非史上最強，但造成的風雨影響程度和範圍都不容小覷，他提醒，隨著海溫和高層出流條件進一步轉好，「梅花」的強度可能還會有所加強。

浙江省已將防颱風應急回應提升至最高級別的Ⅰ級響應。預報「梅花」颱風帶來的暴雨及大暴雨將集中在江蘇南部、安徽東南部、浙江中北部、上海等地。東海部分海域將出現9至11級大風，陣風12至14級，「梅花」中心經過的附近海面的風力有12至14級，陣風可達15至16級。浙江近岸海域將出現4到6米的巨浪到狂浪。

另據新京報報導，為防範颱風，包括上海浦東機場、虹橋機場，浙江的杭州、寧波機場紛紛取消近日的航班，東方航空取消13至15日虹橋等進出港482航段，安排137架飛機在其他機場避風，兩機場繫留（繩索固定）115架飛機，浙江寧波、台州、舟山、溫州等四機場不安排飛機過夜及停場。