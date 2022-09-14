黑臉琵鷺 現身北京媯水河濕地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京媯水河濕地，首現黑臉琵鷺。圖／本報北京傳真
北京媯水河濕地，首現黑臉琵鷺。圖／本報北京傳真

北京官廳水庫媯水河濕地，近日出現一隻白色大鳥；經過識別，確認為中國國家一級保護動物－黑臉琵鷺。這次拍攝到黑臉琵鷺身影的，是一款「河湖鳥類AI智慧識別監測裝備」，目前已在官廳水庫、密雲水庫等地試點應用。

黑臉琵鷺在IUCN（世界自然保護聯盟）的紅色名錄中，等級被標注為「瀕危」，是北京地區極其罕見的過境鳥。根據2019年1月的全球同步調查結果，黑臉琵鷺的越冬種群數量僅有4463隻，IUCN評估的成鳥數量僅為2250隻。黑臉琵鷺屬長距離遷徙候鳥，繁殖地十分狹窄，遷徙途中會經過中國大陸東部沿海地區，偶爾也在內陸省分出現。

此次拍攝到黑臉琵鷺的官廳水庫媯水河濕地，位於延慶城區西側，總面積19公頃，為複合潛流濕地。主要通過喬木、灌木、水生植物根系淨化及濾料淨化等，對媯水河上游來水實施淨化，改善媯水河入庫水質，能實現出水水質達到或優於地表水環境品質標準（河道）Ⅲ類標準限值，年淨化水量為730萬立方公尺。

北京市水務局水質水生態監測中心有關負責人表示，以往鳥類觀測主要依靠「人工蹲守」，費時費力且過於依賴專家經驗，「這促使我們萌生了把人臉識別應用於鳥臉識別的想法。」此次「識別」出黑臉琵鷺的，是一款河湖鳥類AI智慧識別監測裝備，又被稱作河湖精靈監測眼。這套裝備由現場監測終端和智慧計算服務終端組成，利用高清雲台攝像機對鳥類自動捕捉拍攝、初判識別，同時採用人工智慧識別技術，依託系統內預製的鳥類資料庫，對鳥類類型、數量、分布等進行計算。而對於像黑臉琵鷺這類不常見的鳥類，則輔以人工識別、重點監測。

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