上海機場人氣回升 現留學旅客潮

上海疫情防控進入常態化，分流至其他城市的入境航班逐漸返回，上海浦東機場國際航班正有序恢復。9月份以來，上海機場移民管理警察累計查驗出入境旅客約4.9萬人次，比上月同期增長約40%。

中新社報導，中秋小長假期間，在上海浦東國際機場，上海機場邊檢站累計查驗出入境客貨運航班約550架次，出入境旅客數為1.2萬人次。其中，出入境的留學旅客約有3900名，占出入境客流總量的32.5%。

隨著全球各地大學開學季的到來，大陸大批留學生們直航或經香港中轉前往歐美國家留學的人數也在明顯增多。

「讀完大學，還是想到國外繼續深造。」12日，乘坐CX363航班經香港轉機前往英國的00後小惠說，將前往格拉斯哥大學專攻經濟學。

9月以來，浦東國際機場的日均出入境貨機數近200架次，環比增長5%，比去年同期增長超30%。「9月7日出入境貨機達到237架次，創下今年7個月來的新高，航空貨運上升勢頭趨穩。」上海機場邊檢站執勤十三隊教導員焦海波介紹說。

據悉，上海機場邊檢站提前進行了部署和預留充足警力，根據航班預報和客流變化，細化工作流程，全力營造安全便捷的出入境通關環境。