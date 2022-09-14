台鋼琴家 音符串起兩岸

在安徽藝術學院的音樂廳裡，葉士賢夫婦一人拉著小提琴，一人彈奏著鋼琴，美妙的音樂在校園裡迴盪。這對學生眼中的神仙眷侶，不僅因為音樂相識相愛，結為連理，更用音符串起「小家」和「大家」。

中新社報導，葉士賢1992年出生於台灣雲林，自小學習鋼琴的他，2010年以全額獎學金考取新加坡國立大學楊秀桃音樂學院，是台灣當年唯一錄取的學生。四年的校園時光，他不僅練就了一手精湛的鋼琴演奏技藝，還遇到了來自安徽銅陵學習小提琴的孫歡歡。

葉士賢和孫歡歡不僅在音樂上配合默契，還先後被美國克利夫蘭音樂學院和加拿大蒙特利爾大學音樂學院錄取，留學深造。

2021年，博士畢業的兩人面臨未來去哪裡發展的難題。「近年來，安徽在社會經濟各方面都發展迅速，藝術氛圍也非常濃厚。」葉士賢說，他第一次來安徽的時候，就覺得很親切，有一種家的感覺。兩人在商量後，決定來到安徽合肥，在這裡開闢自己的音樂事業。

恰逢安徽藝術學院對外引進人才，葉士賢和孫歡歡一起報名了，憑借優異的成績，兩人順利地成為大學老師。「安徽有很多學習音樂的孩子，我和妻子來到安徽藝術學院，就是希望為這裡的學生提供一個學習古典音樂的平台。」葉士賢說。

如今，已扎根合肥的兩人也希望將古典音樂與安徽的文化歷史結合到一起，通過舉辦音樂會等方式，為更多民眾創造瞭解和學習古典音樂的機會，也為安徽的音樂藝術教育貢獻一份力量。

「在我身邊，有很多像我這樣來大陸發展的台灣青年，他們在各行各業發揮著自己的作用。」葉士賢表示，他和妻子是因為音樂走在一起，有了如今的「小家」，他也希望用音樂串聯起兩岸的「大家」。