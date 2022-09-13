李易峰被拘 嫖娼老司機揭「囚禁經歷」：絕對是地獄級

李易峰在內地嫖娼被捕，依法被行政拘留，被列為劣跡藝人後，不但絕跡幕前，更被多個品牌解約，身敗名裂。但網民最好奇是李易峰的近況，有網民就分享自己因為嫖娼而被行政拘留的經歷，內容鉅細無遺披露了牢獄生活，對於一直養尊處優的李易峰，絕對是地獄級生活，悔不當初。

近日李易峰涉及在內地嫖娼被行政拘留，但網民最想知道他在牢獄之中的生活，平日食好住豪的大明星，又能否習慣獄中生活。有網民情況跟李易峰相似，也是嫖娼被行政拘留，該名網民表示，在囚室住有約17人(可容納20人)，但只有4張睡床，除了睡覺時間，囚犯在其他時間不能上床，所以入獄時派發的背心、匙羹之外，最重要是一張膠櫈，可讓獄友在靜坐時不用坐在地上。

該名過來人表示，在獄中生活甚有規律，早上6時半起床，梳洗後在7時10分吃早餐，只得一碗白粥，8時後看教育片，之後打掃囚室，10時許做早操，11點吃中午飯，之還有午睡時間，下午1時半起床，再看教育片，至4時吃晚飯，餐後看半小時財經節目，傍晚6時梳洗，6時半看新聞，7時後可看劇集，該名獄友表示當時是看《大江大河》，9時則要上床睡覺。但有4名囚犯要輪更當值，分別是晚上9到12點，凌晨12點至2點、2點至4點，最後是4點至早上6點半。

不過獄中雖然失去自由，但生活十分健康規律，沒有手機等娛樂，大部分時間是靜坐及睇片，而且伙食尚算豐盛，包括有肉碎豆腐、蕃茄炒蛋，讓犯人可以健康地靜思己過，出獄後順利改過自新。

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文章授權轉載自《香港01》