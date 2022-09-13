大陸出生人口急降 安徽擬開放「未婚生育登記」

中國出生人口急降，人口老齡化問題嚴重，安徽擬開放未婚生育登記政策，未婚者未來或可持身分證辦理生育登記。

據中國新聞週刊微信公眾號今天的消息，安徽省衛生健康委2日制定的「關於完善生育登記制度的實施意見（徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見。其中提出，登記人可以在孕後生育前辦理生育登記，未辦理的應在子女出生後及時補辦；登記時，未辦理結婚登記的，應持身分證或戶口簿。

據表示，「生育登記制度」與女性獲得「生育保險」密切相關，開放未婚生育登記政策後，未婚媽媽將可享受包括生育津貼在內的多項生育保險待遇。

中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡指出，對生育登記制度的完善，不僅是實施「三孩」生育政策及配套支持措施的重要舉措之一，也是完善國家生命登記管理制度、健全覆蓋全人群和全生命周期的人口監測體系的重要內容之一，更是強化人口服務體系建設、增強公眾幸福感的重要途徑之一。

報導說，安徽這次公開的實施意見以及此前例如廣東等其他省分提出的類似政策，都是對中國中央政府去年所提出「完善生育登記制度」的落實。

中國國家衛生健康委員會稍早前指出，育齡婦女生育意願持續走低，「十四五」（2021至2025年）期間人口將呈負成長；預計2035年前後，60歲以上人口占比超過30%，少子化、老年化將是人口態樣。

聯合國更預測，中國將於2023年向印度拱手讓出人口第一大國的地位。

中國國家衛健委等黨政軍17個單位稍早前聯合發布指導意見，要求全面完善和落實支持「積極生育」措施，旨在「積極營造婚育友好社會氛圍」，以促進人口長期均衡發展。