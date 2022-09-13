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陸兩架國產C919飛往北京 最快本月取證年內交付

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
目前，大陸國產大飛機C919客機已完成歷時五年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快本月取證，並計畫年內向首個客戶東航交付首架飛機。(新華網)
目前，大陸國產大飛機C919客機已完成歷時五年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快本月取證，並計畫年內向首個客戶東航交付首架飛機。(新華網)

兩架大陸國產大飛機C919客機13日從上海飛往北京首都機場，註冊號分別為B-001F和B-001J。據第一財經報導，這兩架C919客機飛往北京，主要是為取證做準備。目前，C919客機已完成歷時五年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快本月取證，並計畫年內向首個客戶東航交付首架飛機。

C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075至5555公里，已累計有28家客戶815架訂單。

2017年5月5日，C919成功首飛，之後正式進入試飛取證階段。在這五年中，6架C919飛機分別在上海浦東、陝西閻良、江西南昌、山東東營、內蒙古錫林浩特、新疆吐魯番、甘肅敦煌進行了不同科目的試飛取證工作。據瞭解，取證是飛機交付的前提，在取得型號合格證後，C919飛機才可以交付客戶。

2021年3月1日，東航與中國商飛公司正式簽署了C919大型客機購機合約，成為大陸國產大飛機C919的全球首家啟動用戶。根據協定，東航首批將引進5架C919飛機，這5架飛機引進後，將以上海為主要基地，加入上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。

據報導，前期訂購C919飛機的主要來自大陸國內用戶，除了東航，還有國航、南航、川航等國內航空公司，以及工銀租賃、國銀租賃等飛機租賃公司，其中，工銀租賃以100架的訂購數，成為目前C919飛機的最大採購用戶。

今年初，中國商飛副總經理吳永良在上海兩會期間接受採訪時曾表示，C919項目預計將於2022年完成交付。而據東航半年報，東航計畫在2022年下半年接收1架C919。

據相關報導，中國商飛也已為C919飛機向歐洲航空安全局（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備，並獲得了EASA的受理。作為C919飛機的主要審查機構——民航上海審定中心也曾透露，EASA方面此前也參與了C919飛機的多個認可審查工作。而首先獲得中國的型號合格證，也是C919飛機獲得EASA適航證並出口的步驟之一。

上海 東航 北京

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