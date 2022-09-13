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黑龍江疑爆人倫慘劇！阿嬤遭孫勒脖致死 家人全程攝影還冷笑

聯合新聞網／ 綜合報導
孫子疑似不滿遭打罵教訓，失手勒死奶奶。 圖／翻攝自推特影片
孫子疑似不滿遭打罵教訓，失手勒死奶奶。 圖／翻攝自推特影片

近日一段人倫悲劇影片在網路瘋傳，一名10歲左右的男孩因不滿阿嬤打罵教訓，反手攻擊並勒住阿嬤的脖子，最後疑似導致阿嬤窒息而死，十分駭人，也令「打罵教育」的隱憂浮出檯面。

從這段影片中可看到，一開始阿嬤手持藤條，一手不斷拍打男童頭部，男童難忍教訓，先回手重擊阿嬤一拳，隨後伸手摟住阿嬤脖子，不讓她繼續動手。阿嬤被壓倒在地後，疑似因呼吸困難，用手上拖鞋拍打男童示意放手，一旁拍攝影片的大人也未警覺上前阻止，還發出笑聲。最後阿嬤無力倒地不再掙扎，男童仍然不鬆手並大吼「每次都打我、說我不講理、打我、到底是誰不講理」。

幾秒後一位中年婦女背著另一個孩子進來，發現奶奶倒在地上失去意識，便拿出藤條抽打男童，怒罵「你奶奶死了」，男童似也發現自己做錯事，跟著哭喊「我錯了，奶奶你快起來」。

搜狐報導，該事件疑似發生在中國黑龍江肇東縣，但發生日期、阿嬤是否死亡仍不明，雖然微博有網友表示上傳影音被撤下、熱度被壓，但話題仍開始發酵，指責影片內的人上來就是打罵，且非常冷漠，沒有一個人在事發後關心阿嬤的生死，拍攝影片者和把影片上傳的人做法更非正常人，「太離譜」、「怎麼會有這樣的小孩」、「沒一個正常人」、「大人進來都不看老人什麼情況？」、「整個影片充斥著殘忍、愚昧和麻木，這幾個小孩都沒救了」。

影片被分享至PTT，也掀起台灣網友討論，紛紛表示「這真的是拍攝者不救……」、「旁邊的人是白痴？這都不制止？」、「這個媽媽進來不是先救阿嬤是先扁小孩，太扯了吧」、「去救阿嬤搞不好還救活 只顧打小孩？」

同時有人也認為這就是暴力教育下的惡果，「標準的生了不會教」、「用暴力教育小孩就該預料到有這種下場」、「用暴力教小孩、小孩也用暴力回應你啊」、「什麼都用打的難怪小孩子會這樣打長輩」、「感覺就是很傳統的教養三代，充滿問題」、「之前也有看過一個影片，老爸沒買蘋果手機給小孩，小孩不准他回家，拿東西把他爸砸出門」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

阿嬤 黑龍江

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