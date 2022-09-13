萬達新片領跑中秋檔 陸今年電影票房已超1100億

大陸電影市場因疫情低迷了兩年多，不過，在稍早前的2022暑期檔期，行業出現明顯起色，超過人民幣91億元的總票房也創出疫情發生後的三年內最佳暑期檔成績。暑期檔後又迎來中秋檔，截至9月12日19時30分，短短三天的中秋檔總票房達人民幣3.67億元，成績不差。截至目前，大陸國內電影市場2022年度總票房已突破人民幣250億元（約新台幣1100億元），市場對電影行業的復甦也有更多期待。

從過往市場表現看，中秋檔並非熱門檔期。今年中秋檔期排片較為擁擠，但整體冷熱不均，三天假期中，上映新片就多達12部。截至9月12日19時30分，中秋檔總票房達3.67億元，其中《哥，你好》一枝獨秀，暫時斬獲1.41億元票房。

暫列中秋檔票房前5名影片依次為：《哥，你好》人民幣1.41億元、《新神榜：楊戩》人民幣4,401.5萬元、《獨行月球》人民幣3,917.0萬元、《媽媽！》人民幣2,992.9萬元、《世間有她》人民幣2843.2萬元。中秋檔影片背後資本方雲集，背後涉及萬達電影、中國電影、博納影業等多家上市公司。其中，票房領跑的《哥，你好》由萬達電影主導。

大陸電影行業受疫情衝擊嚴重，2022年上半年，疫情打亂了萬達電影子公司萬達影視原有經營計畫，其主投主控的部分電影未能如期上映，其中就包括目前領跑中秋檔的《哥，你好》。該片原定於今年五一檔上映，後因疫情影響延期上映。

剛剛過去的暑期檔，用92天人民幣91.3億元的票房紀錄，達成了「日均億元」的成就。而總票房也有喜訊傳來，據燈塔專業版，9月11日，中國電影市場2022年度總票房（含預售）突破人民幣250億元關口，總觀影量達5.94億人次，總場次達7,619.1萬次。

作為春節之外的最大時長假期，大陸十一國慶日往往能產生強大的票房能量，而如今中秋檔接近尾聲，各方力量也開始了國慶檔的佈局，並對此寄予厚望。

據燈塔專業版，截至目前已有《我是霸王龍》等3部影片定檔國慶。而下半年的電影市場還有艾倫、沈騰的《超能一家人》，梁朝偉、王一博的《無名》，周冬雨、劉昊然的《平原上的火焰》等影片計畫年內上映，部分影片更是已開啟線上、線下的宣發與行銷。