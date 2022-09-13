北京健康碼查驗系統故障 上班族一早塞爆地鐵站
中國大陸剛結束三天的中秋連假，今（13日）是恢復上班第一天，但一早上班高峰時間，北京地鐵查驗民眾「健康碼」功能故障，導致每個地鐵站都有大量民眾擠在驗票閘門口，等待工作人員人工查驗，引起不少人上網抱怨，並形容這是違反公衛的嚴重事故，當局應出面道歉。
北京地鐵官方微博在上午8時40分公告稱，目前全線車站閘機（驗票閘門）無法查驗健康碼訊息，採取人工核驗方式引導乘客進站，請您（指乘客）配合工作人員引導有序進站。故障正在逐步修復，由此給您帶來的不便敬請諒解。
據了解，在北京搭乘地鐵主要有刷交通卡、使用APP掃描QR CODE兩種模式，但為了配合當局搭乘公共交通需有72小時內核酸檢測證明陰性的防疫要求，民眾的交通卡、APP都需綁定個人健康訊息，才能順利刷卡、掃碼進出站。
但在查驗系統故障下，以本報記者所在地附近地鐵站為例，9時許進、出站口均有民眾排隊，等待工作人員查驗核酸檢測訊息，地鐵也播放廣播，要求民眾進站前提前出示健康寶（北京健康寶）個人健康碼訊息頁面，以利提高效率。據民眾反映，由於正值上班「早高峰」，從市郊進市區的地鐵站排隊情況，比市區內嚴重數倍。
面對突如其來的「大塞車」，不少北京市民在微博上發文抱怨，並分享自己所在地鐵站的聚集情形，質疑此舉恐有疫情風險。有人慶幸「還好今天出門早」，也有人表示「讓北京地鐵領導出來道歉吧，這屬於事故了」、「人員大量堵在閘機通道，這不給防疫添亂嗎」、「都堵到地鐵口了，亂成一鍋粥」。
同時，由於昨天傍晚北京市政府才在記者會上要求，隨連假結束，各單位員工返回職位前，48小時內應進行一次核酸檢測。有網友表示，「晚上才通知，根本來不及做，今天估計不能上班了」。
據北京地鐵客流統計，9月11日時北京市地鐵日客運量達364.8萬人次，今日為上班日，客運量影響層面估計更廣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言