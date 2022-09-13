打開俄運輸通道 中豫號烏蘭烏德線 開通

伴隨著長長的汽笛聲，一列滿載著造紙設備、造紙添加劑等貨物的中歐班列（中豫號）11日從鄭州國際陸港發出，前往俄羅斯烏蘭烏德。

中新社報導，該趟班列共50個集裝箱，經內蒙古二連浩特出境後，駛抵烏蘭烏德。這標誌著中歐班列（中豫號）再添新線路。

據鄭州國際陸港公司相關負責人介紹，本趟列車運輸的貨物主要用於紙機網部改造項目的生產設備，進一步助力俄羅斯製漿造紙行業發展的同時，也為中俄經貿往來提供安全、穩定、便捷的國際物流運輸通道。

該負責人表示，經過近十年發展，河南省中歐班列（中豫號·鄭州）陸上絲綢之路從起初的商貿路，逐步發展成產業和人口集聚的經濟帶，從開始創新一單制、門到門全鏈條服務，到打造數位班列、冷鏈班列和運貿一體等。

近三年疫情全球物流和供應鏈受到極大衝擊，在此期間，中歐班列（中豫號·鄭州）保持常態化開行，為穩外貿和保國際供應鏈、產業鏈穩定暢通提供有力支撐。

統計顯示，中歐班列（中豫號·鄭州）從2013年年開行13班增長到2021年年開行1508班，從單向去程開行，達到目前每周去程16班、回班18班常態化的往返均衡對開。

今年3月，河南中豫國際港務集團揭牌成立，一個月後中歐班列（中豫號）統一命名，國際班列統籌開行。