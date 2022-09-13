鐵路部門迎中秋 強化安全管理

時值中秋小長假，大陸各地出行客流回升。鐵路等部門強化服務和安全管理，保障旅客平安有序出行。

新華社報導，根據大陸國家鐵路集團有限公司的數據顯示，9月10日，大陸全國鐵路共發送旅客558.1萬人次，開行旅客列車7055列。9月11日，大陸全國鐵路預計發送旅客390萬人次，計劃加開旅客列車243列。

中國鐵路蘭州局集團公司充分挖掘運輸潛力，重聯開行蘭州西至北京西、青島北、威海，銀川至青島北、上海虹橋、杭州東等方向的動車組列車，最大限度滿足旅客出行需求。中國鐵路瀋陽局集團公司嚴格落實防疫要求，各客運車站持續規範做好健康碼、核酸檢測陰性證明等查驗工作，每天分時段對防疫關鍵處所進行消毒。

針對省內中短途旅遊客流較大的實際，中國鐵路鄭但州局集團公司通過加開圖外列車、安排動車組列車重聯運行等方式，進一步滿足旅客中秋團圓和假期出行需求。

電力方面，大陸國網山東濱州市惠民縣供電公司組織黨員服務隊對轄區內新能源公共汽車站、高速公路充電站等場所充電設施進行全面「體檢」，確保旅客綠色出行用電無憂。國網山東曲阜市供電公司積極應用無人機、紅外測溫等手段，開展京滬高鐵、日蘭高鐵沿線供電線路巡視檢查，確保假日期間供電安全可靠。

民航方面，中秋假期，春秋航空客艙服務部在多個航班上組織了猜燈謎、DIY紙飛機、成語接龍等豐富多彩的機上活動，提升旅客出行體驗。為做好中秋假期貨物運輸，南方航空物流有限公司制定針對性運輸保障方案，啟動24小時收貨模式，確保生鮮貨物當天清運，提高運輸時效。