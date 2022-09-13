泰山腳下大官莊村 整治有成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

走進山東泰安泰山區徐家樓街道大官莊村，筆直平坦的道路、綠樹成蔭的花園、設施齊全的文體廣場陸續映入眼簾。但在前些年，這處泰山腳下的村莊還是基礎設施落後、破舊的景象。

新華社報導，「過去到了晚上就伸手不見五指，村前的泥濘小路坑洼不平，有時獨輪車都很難通過。」大官莊村民劉學珍如此表示。

變化始於8年前。大官莊村黨支部書記黃平新說，2014年，大官莊村被納入改造項目，他們充分利用村內閒散土地資源，將農業與服務業等產業聯合，共同發展。

「我們先對村莊多年閒置荒地進行復墾，但由於復墾土地的土壤肥力不高，種植農作物收益較低，所以決定發展現代智能農業。」黃平新說，當地先後建設了8座智能溫室大棚，夏季種植花卉苗木，冬季種植蔬菜水果，大棚採用冬暖式雙層薄膜，能夠實現智能控溫，實行無土栽培，解決了土壤貧瘠導致作物畝產低的問題，每年創收10多萬元（人民幣，下同）。

大官莊村還抓住村莊改造的契機，預留了22000平方公尺的商業發展空間，採取統一招商、村民分紅的運作模式，讓村民充分享受村莊發展成果。目前已引進20多家企業、商超、藥店、培訓學校等，每年為村子集體增收70萬元。

一系列舉措讓大官莊村發生了巨大變化。5年以前，大官莊村村集體年收入不到2萬元，今年村集體收入預計能達到200萬元。

「我們拿出收入的80%平均分到每個村民手中，並優先考慮村內困難戶，優先為他們解決就業問題，還預留專項資金留用於大病救助。」黃平新這麼說道。

在泰山區省莊鎮亓家灘村，獼猴桃（奇異果）種植業是村裏的支柱產業。近年來，亓家灘村立足形成產業特色，積極打造原生態沉浸式鄉村特色旅遊，新增環湖觀光帶、獼猴桃展館、產業研學基地等旅遊項目，吸引大量周邊市民近郊自駕遊，體驗果品採摘、民俗美食，有效帶動村民增收。

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