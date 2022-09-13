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德國設計大獎 見證深圳工業設計成長路

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「創維G90顯示器填補了高端OLED電競設備的市場空白；意臣設計的殘疾兒童肢體輔助設備，已經幫助了大陸全國230個孩子及其家庭……」談起今年獲獎的產品，深圳市工業設計行業協會會長封昌紅如數家珍。

新華社報導，在封昌紅看來，獲獎既是國際的認可，也是彰顯自身實力的標誌。

深圳已連續11年成為中國大陸累計獲得德國頂級工業設計大獎總數最多的城市。今年公佈的紅點產品設計獎和iF設計獎獲獎名單顯示，深圳兩個獎項的獲獎數量超過600項。

深圳，因改革開放而生，因改革開放而興。最初的幾十年，這座城市靠著來料加工、產品代工等發展起來。

在製造業發展壯大的過程中，深圳的設計意識也在慢慢增強，越來越多企業增強設計部門的實力，政府也發布各項措施支持工業設計創新能力提升、國際化水平、人才培養、體系建設等。

自2008年聯合國教科文組織授予「設計之都」稱號以來，深圳把每年的12月7日定為「深圳創意設計日」，每年由財政拿出人民幣5億元專項資金支持創意文化產業發展。

一個普通玻璃水杯，售價不過數元人民幣，但經過對其外形、顏色等方面的精心設計，售價可以提升幾十甚至上百倍，這就是工業設計的魅力。

「讓世界看見中國設計，這是我們協會2008年成立時立下的願景，而參評iF和紅點這樣的頂級工業設計大獎，是尋找差距、不斷前行的動力和方向。」封昌紅說。

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