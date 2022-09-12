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陸中秋國內旅遊7340萬人次 短途遊最受歡迎

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
今年中秋節假期，大陸全國國內旅遊出遊7340.9萬人次，年減16.7％，恢復至2019年同期的72.6％。(央視)
今年中秋節假期，大陸全國國內旅遊出遊7340.9萬人次，年減16.7％，恢復至2019年同期的72.6％。(央視)

大陸文化和旅遊部數據中心測算，今年中秋節假期，大陸全國國內旅遊出遊7340.9萬人次，年減16.7％，恢復至2019年同期的72.6％；實現國內旅遊收入人民幣286.8億元（約新台幣1262億元），年減22.8％，恢復至2019年同期的60.6％。

大陸文化和旅遊部指出，今年中秋期間的都市夜遊亮點突出，杭州西湖、廣州珠江、上海黃浦江、南京秦淮河等地的城市夜景觀光熱度持續走高。張家界九歌山鬼景區、襄陽唐城景區、台州溫嶺景區、西湖西溪景區等眾多景區開啟夜遊模式，結合民俗活動吸引了大量遊客。

本地旅遊成為今年大陸民眾中秋期間出行主基調。據同程旅行12日發布的《2022中秋假期旅行消費復盤報告》，受到假期時長和部分區域的疫情影響，今年中秋的遊客出行半徑較暑期有所縮短。中秋假期，大部分疫情低風險城市的本地遊、周邊遊市場快速升溫，短途遊、微度假成為人們中秋旅遊出行的主流。

該報告還顯示，長三角城市迎出遊高峰，滬廣深杭客流量大，古鎮園林類景區熱度上漲166%，泉州、洛陽、寧波的假期酒店預訂漲幅居前。

據證券日報報導，今年中秋假期期間，在本地遊大行其道的背景下，部分本地景區迎來了近兩年內最好的行情，無論是客流量還是營業收入，都超過今年端午假期以及去年中秋假期的水準。有民宿業主亦表示，中秋假期期間，民宿價格創下近幾年新高，目前十一假期的訂單已滿。

中秋節 疫情 民宿

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