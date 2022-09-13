浙江溫州／印象南塘 溫州城市客廳

南塘，顧名思義，乃城南之堤塘也。溫州南塘河與南塘街的形成，已有逾千年的歷史。南宋淳熙十三年，溫州太守沈樞傾政府之全部財力，對塘河大規模清淤疏浚， 重修塘河三十多公里，並在河裡遍植蓮藕，形成南塘「八十里荷塘」景色，成為溫州山水城市的重要標誌。

南塘便利的水陸交通和優美的郊野環境，早在唐代就吸引了飽學之士和殷實之戶在此定居，並延續到宋、元、明、清。歷代文人騷客留下了大量吟唱南塘的詩歌詞賦，謝靈運、王羲之等都曾遊歷過南塘，中國山水詩鼻祖謝靈運，曾在南塘寫下「澤蘭漸被徑，芙蓉始發池。」的名句。溫州南塘文化旅遊區（印象南塘），由南塘河、南塘風貌街、白鹿洲公園、文化村和莊頭濱水公園等部分組成。景區位於溫州市中部，北起錦繡路，南抵溫州大道，定位為休閒、時尚、購物、餐飲、娛樂、文化為一體的綜合性旅遊文化商業區，被稱為「溫州城市客廳」。

印象南塘圖／本報浙江溫州傳真

南塘街位於鹿城區南塘河畔，因河得名，其歷史悠久，距今逾千年，屬古代溫州文明的初始地。作為城鄉接合部，南塘街沿街居民是亦農亦商或亦農亦工，前店後坊、前店後屋，店鋪小且屬業餘性質，以小吃、理髮、修理、米店、小五金等日常生活服務的小店為主。南塘街的手工作坊亦相當出名，如豆腐坊、油坊、傘骨坊、竹篾坊、打鐵鋪等。南塘街的民俗活動，有著鮮明的地域特色。