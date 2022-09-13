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浙江溫州／南麂列島 著名碧海仙山 海上明珠

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
南麂美齡居 圖／本報浙江溫州傳真
南麂美齡居 圖／本報浙江溫州傳真

由52個大大小小的島嶼組成的南麂列島，屬國家級海洋自然保護區，是中國大陸十大美麗島嶼之一，世界生物圈保護區。島上山秀、石奇、灘美、草綠、海藍、空遠，生態環境獨特，生物種類多樣，貝藻資源豐富，有「貝藻王國」、「藍色牧場」、「碧海仙山，海上明珠」美譽。

南麂列島位於鼇江口外30海里的東海，遠離大陸，海水清澈，含沙量低，海域底質以粉砂質粘土為主。岸線曲折，岬角叢生，海灣眾多，礁石密布，沙灘多樣，有寬800公尺、長60公尺的貝殼沙海灘；氣候溫和，夏無酷暑，冬無嚴寒。最大的島嶼為南麂島，因形似麂而得名。

南麂大沙嶴，國家級海洋保護區的核心地帶。圖／本報浙江溫州傳真
南麂大沙嶴，國家級海洋保護區的核心地帶。圖／本報浙江溫州傳真

這裡有有宋美齡休憩過的棲風居。大沙嶴是南麂島的文化中心，又是國家級海洋保護區的核心地帶，是南麂嶼與大山對峙而形成的大嶴口。

三盤尾景區位於南麂島的東邊，南麂山向東南方向延伸，形成三座小島，分別是頭嶼、二嶼、三嶼，按山遠近高低層次分為頭盤、二盤、三盤，當地百姓形容它們就像三個盤碟一樣，若即若離地浮現在海面上，故名「三盤尾」。

保護區 沙灘

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