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浙江溫州／誠意伯劉基 傳奇一生

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
劉基廟廣場的劉基雕像 圖／本報浙江溫州傳真
劉基廟廣場的劉基雕像 圖／本報浙江溫州傳真

中國民間口耳相傳的明朝初年人物劉基（劉伯溫），輔佐明太祖朱元璋完成帝業，開創明朝，並保持國家安定，被後人比作為三國諸葛武侯。他出生於溫州文成縣南田鎮武陽村，是軍事家、政治家，文學家及詩人，通經史、曉天文、精兵法。現當地建成劉基廟以及劉伯溫紀念館

劉基，字伯溫，一生好學。50歲時，朱元璋三次派人到武陽邀請他出山，赴南京參與軍機，從此成了朱元璋打天下的軍師，籌謀劃策，奠定大明江山，封誠意伯。後人把他比作幫劉邦打天下的張良，但張良沒有傳世文章；又有人把他比作諸葛亮，然而孔明的事業不成功，故有「三分天下諸葛亮，一統江山劉伯溫」之說，有《誠意伯文集》傳世。

劉基廟，規制恢宏，風格古樸。圖／本報浙江溫州傳真
劉基廟，規制恢宏，風格古樸。圖／本報浙江溫州傳真

劉基廟，即欽建誠意伯廟，位於南田鎮華蓋山南麓，是劉伯溫故里兩大核心景區之一。明天順二年敕建，為七開間回廊合院式木構建築，主體依次為頭門、儀門、正廳、追遠祠四進。正廳重簷歇山頂，廳高，中堂塑有劉基及長子劉璉、次子劉璟坐像。環境清幽，規制恢宏，風格古樸，莊嚴肅穆。 劉伯溫紀念館，陳列分為劉伯溫的前半生、明代開國第一功臣、劉基的影響等三個部分，採取圖片、文字、照片和實物等多種形式，對劉基的生平事蹟和劉基文學作品進行展示，歷史客觀地展示了劉伯溫的傳奇人生，全面具體地展現劉基文化的深刻內涵和歷史沉澱，頌揚他成為立德、立功、立言三不朽偉人的豐功偉績。紀念館的中堂，懸掛著劉伯溫畫像，兩邊對聯，古色古香。

劉基廟牌坊圖／本報浙江溫州傳真
劉基廟牌坊圖／本報浙江溫州傳真

紀念館 朱元璋

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