浙江溫州／世界最美廊橋 泰順古廊橋

浙江溫州市西南部山區的泰順縣，群山環繞，雨季較長，造成水系縱橫密布，有大小溪流百餘條。溪多橋必多，泰順建有跨越溪流的各種橋梁958座，其中有木拱廊橋、木平廊橋和石拱廊橋200餘座，明清時期建的廊橋有32座，被譽為「世界上最美麗的廊橋」。泰順也因木廊橋眾多、形式多樣、歷史悠久，被稱為「廊橋王國」、「中國廊橋之鄉」。

永慶橋圖／本報浙江溫州傳真

泰順廊橋是中國鄉土文化的實物見證，其橋粱結構與北宋名畫清明上河圖中的汴水虹橋近似。泰順人幾百年來，一直稱廊橋為「蜈蚣橋」，後改稱廊橋。

32座明清古廊橋，分為簡易木平梁廊橋、伸臂梁式木平廊橋、八字撐木拱廊橋、編梁木拱廊橋以及石拱木廊橋五種類型，造型獨特、尤其是編梁木拱廊橋，最具代表性。其木拱架為單孔八字形，比較適用於山區溪流經常暴漲的實際情況， 其「三折邊」、「五折邊」及「剪刀撐」的木撐拱構架，最大跨徑達3 4 . 5 0 公尺， 科學地解決了木拱廊橋力學上的諸多問題。廊屋造型優美，通體鱗疊鋪釘「風雨板」，梁架多用九檁四柱，五架抬梁式，較為簡素，頗具宋風。

同樂橋圖／本報浙江溫州傳真

泰順古廊橋中比較著名的是：泗溪鎮的溪東橋和北澗橋（當地人稱「姊妹橋」） ，三魁鎮的薛宅橋、劉宅橋和永慶橋，洲嶺鄉的毓文橋和三條橋，筱村的文興橋。

溪東橋和北澗橋，可以說是泰順古廊橋的代表作。溪東橋位於泗溪鎮泰順二中左首，是座疊梁式木拱廊橋，橋上建有廊屋15間，當中幾間高起為樓閣。屋檐翼角飛挑，屋脊青龍繞虛。橋的近處是兩座較高的山峰，廊橋在山峰的襯托下，更顯得秀美輕靈。

溪東橋圖／本報浙江溫州傳真

北澗橋是個建築群，橋頭建有幾間古民宅與其相連，尤其是橋頭那株上千年的參天古樟， 樹陰遮天，襯托著北澗橋分外肅穆典雅。橋頭的石碑上，記載著北澗橋的橋史和幾次修葺情況。該橋建於清康熙十三年，嘉慶八年重建，橋長5 1 . 7 公尺多，寬近6公尺，高11.22公尺。位於泗溪上橋西北，橫跨北溪，故稱「北澗橋」。