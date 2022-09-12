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停運8個月後 蘭新高鐵15日起將全線恢復

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
蘭新高鐵列車在新疆哈密特大橋上行駛。（新華社資料圖片）
蘭新高鐵列車在新疆哈密特大橋上行駛。（新華社資料圖片）

據新疆鐵路部門公告，今年年初受地震災害影響而停運的蘭新高鐵，將於9月15日起逐步恢復蘭州至烏魯木齊的列車，標誌着這條停運8個月的西北客運大動脈全線恢復正常。

據香港文匯網，大陸鐵路部門12306網站透露，9月16日起，從烏魯木齊始發至蘭州西站的D2706、D56次列車，以及烏魯木齊始發經蘭州西站到西安北站的D2708次列車車票均已開售。

今年1月初，青海門源發生6.9級地震，導致蘭新高鐵浩門至張掖山丹軍馬場區間隧道群局部塌方，該區間大梁隧道、祁連山隧道、硫磺溝大橋等受到破壞，導致該區段行車中斷。

九月一日，中國鐵路蘭州局集團有限公司相關負責人表示，此次復舊整治施工現場地處海拔3600米至3800米的高原，室外溫度較低，平均風力達4級以上，空氣含氧量僅為平原地區的55%，晝夜溫差大，有效施工時間短。工程原計劃工期8個月，各參與建設單位克服不利條件，24小時不間斷作業，提前完工。

目前，蘭新高鐵震災受損區間軌道、橋梁、隧道、自然災害監測系統等多項整治施工任務均已順利完成。

高鐵 烏魯木齊

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