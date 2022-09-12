嫌住戶遛狗不清理大小便 社區保全毒殺11條狗

大陸一處社區保安（保全員）與一名住戶不滿其他住戶遛狗時不清除社區草坪上的狗便，共同謀議毒殺住戶的寵物狗，共毒死11條寵物犬，均被依「投放危險物質罪」判處三年多徒刑。

黑龍江廣播電視台報導，牡丹江某社區住戶王紅（化名）每天晚飯後，都到社區的草坪上遛狗，日前她遛完狗回家，感覺狗有點兒不對勁，它就躺那塊，腿都伸直了，完了還吐沫子，還連拉帶尿。趕緊帶牠去醫院，但坐電梯到樓下就不行了。她懷疑，狗狗是在社區內遛彎的時候，吃了帶藥物的東西，被毒死的，第二天向警方報案。

報警後才知道，這段時間社區內已經有10條狗發生這種情況。

牡丹江市公安局愛民分局刑事偵查大隊警員調查，11條遇害的狗狗，都出現過口吐白沫，渾身抽搐的症狀。而且遛狗的時候，都去過同一地點—社區的草坪。進一步追查發現在公共區域內發現了有少量的雞肝。

警方把雞肝拿回去化驗，同時調取了社區內的視頻監控，發現一名可疑男子在可疑時間段之內，有掏取兜內的動作，同時在公共場所之內有散碎的雞肝，最終確認這個可疑的男子竟然是社區的一名王姓保安，在警方出示證據後坦承犯案，在雞肝上頭放了老鼠藥。

王姓保安供稱，他不滿社區業主（屋主）所養的寵物犬在社區草坪上肆意大小便。就和社區一名業主沙某協商，沙某托朋友購買老鼠藥以後交給他，他再購買雞肝並用鼠藥浸泡，然後在值班的時候，將浸泡鼠藥的雞肝投放在社區草坪上，導致了11條寵物犬中毒死亡，價值人民幣五萬多元。

法官問王某為何要去毒這個狗呢？他稱：「我是社區的保安，看著（狗）有點兒太煩人」。