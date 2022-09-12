快訊

統聯司機國道喊「不舒服」車停路肩突昏迷 乘客輪流急救送醫救回他

前代威爾斯親王號的悲情宿命 與專剋友軍的墨爾本號

網瘋傳男神李易峰私密床照 被爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

上海迪士尼樂園第八個主題園區「瘋狂動物城」率先體驗

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區裡的機械動畫人偶。（上觀新聞）
上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區裡的機械動畫人偶。（上觀新聞）

正在興建中的上海迪士尼樂園第八個主題園區—瘋狂動物城，近日召開迪士尼終極粉絲大會D23 Expo，來自全球各地的迪士尼粉絲和參會者率先目睹了「瘋狂動物城」全新精彩細節，。

澎湃新聞報導，在9月9日至9月11日為期三天的全球粉絲盛會上，迪士尼現場娛樂演出團隊以木偶表演等多種形式，詮釋上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區的迪士尼朋友和故事。未來將運用在「瘋狂動物城」主題園區的部分木偶類型，也在迪士尼樂園及體驗館呈現，展現主題園區開幕後遊客能體驗到的互動樂趣。

報導稱，全新主題園區將通過包括木偶表演等多樣、趣味的形式，讓遊客置身於「瘋狂動物城」的故事，在其中邂逅眾多迪士尼朋友。「在這裡每個動物都有無限的可能性」。遊客可跟隨這部奧斯卡獲獎電影中的主角—裘蒂和尼克踏上瘋狂刺激的冒險旅程。

2022年7月，上海迪士尼度假區表示，包括主題園區最高建築在內的兩幢「超高層建築」正陸續封頂，令兔子警官裘蒂驚歎的這座哺乳動物大都會的天際線將隨之初現。

這兩幢「超高層建築」座落於瘋狂動物城的市中心，設計靈感均源於瘋狂動物城的撒哈拉廣場區。其中一幢遍佈紅色條紋，靈感來自虎紋；另一幢則為瘋狂動物城最高建築，它的玻璃幕牆上佈滿了獨具一格的樹枝圖案，體現了瘋狂動物城設計理念中的自然主題。

2019年上海迪士尼度假區宣佈全球首個「瘋狂動物城」主題園區將落戶上海迪士尼樂園後，主題園區的建設進展就一直引人關注。據媒體先前報導，上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區預計於2023年完工。

上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區最高建築即將封頂。（迪士尼官網）
上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區最高建築即將封頂。（迪士尼官網）

上海迪士尼 迪士尼樂園 建築

延伸閱讀

現場直擊／逝世「黑豹」奪迪士尼傳奇獎 全場起立鼓掌

台南安平湧2萬人與迪士尼家族合影 國華街小吃最超人氣

中秋「米奇與好朋友」遊進台南安平碼頭 交通懶人卡看過來

歡慶Disney+ Day限時優惠月租只要60元 會員再享迪士尼樂園搶先入場

相關新聞

梅花逼近華東 陸防總啟動防汛防颱風四級應急響應

為做好颱風「梅花」防範應對工作，中國大陸國家防汛抗旱總指揮部（簡稱國家防總）星期天（9月11日）下午5時啟動防汛防颱風四...

就地過節 市內景點人滿為患

大陸中秋連假10日開始，受到疫情影響，大陸不鼓勵跨省市旅遊，希望大家就地過節，結果當地景點人潮爆滿。在上海，多個公園景點...

樹齡逾5千歲 全球最老柏樹在陝西

大陸國家林業和草原局生態保護修復司日前公布第二次大陸全國古樹名木資源普查，調查範圍內的古樹名木共計508.19萬株。當中...

科普中秋 賞月兼長知識

中秋小長假期間，北京市屬公園不僅有傳統中秋活動，還推出科普中秋、創意中秋等多項線上線下主題活動，為市民遊客團圓賞月、秋遊...

水陸兩棲飛機 珠海首飛

10日，由中國航空工業集團自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M，在廣東珠海金灣機場完成首次試飛。

三星堆主題動畫電影上映

由經典暢銷漫畫《瘋了！桂寶》改編的三星堆主題動畫電影《瘋了！桂寶之三星奪寶》，日前在大陸院線上映。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。