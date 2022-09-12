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梅花逼近華東 陸防總啟動防汛防颱風四級應急響應

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
梅花颱風逼近華東，大陸國家防汛抗旱總指揮部（簡稱國家防總）9月11日下午5時啟動防汛防颱風四級應急響應。（網易）
梅花颱風逼近華東，大陸國家防汛抗旱總指揮部（簡稱國家防總）9月11日下午5時啟動防汛防颱風四級應急響應。（網易）

為做好颱風「梅花」防範應對工作，中國大陸國家防汛抗旱總指揮部（簡稱國家防總）星期天（9月11日）下午5時啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出兩個工作組赴江蘇、浙江協助指導工作。大陸中央氣象台消息，颱風梅花或將在9月15日登陸浙江沿海地區。

據新華社，今年第12號颱風「梅花」預計星期一（9月12日）將進入東海南部海面，以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，12日至16日浙江、上海、江蘇、山東等地部分地區將有大到暴雨，局地大暴雨。

大陸國家防總辦公室和應急管理部11日組織防颱風專題視頻會商調度，與大陸氣象局、水利部、自然資源部會商研判，視頻連線福建、浙江、上海、江蘇等省份應急管理部門，瞭解重點地區防汛防颱風應對工作。

大陸國家防總辦公室和應急管理部要求，要抓好預測預報預警工作，嚴密監測颱風發展變化，滾動預測預報，加強多部門聯合會商研判；針對可能帶來的強風、暴雨、高潮、巨浪、洪澇等致災因素，全面排查隱患，列出隱患清單，抓緊完成風險隱患整改，提前做好防災準備。

要及時將海上船隻回港避風，船上人員和海上設施作業人員上岸避險；做好颱風影響區的江河防洪工程體系聯合調度，暴雨山洪災害的防範應對以及涉河、涉水、沿海施工人員和外來遊客等人群的安全防範工作；嚴格落實以行政首長負責製為核心的防汛防颱風各項責任制，發揮應急管理部門統籌協調和相關部門專業優勢，在重點區域提前預置搶險救援隊伍。

另據大陸中央氣象台消息，颱風「梅花」已於12日凌晨2時左右加強為強颱風級別。「梅花」預計將以每小時5至10公里的速度向北偏西方向移動，強度緩慢減弱，將於12日夜間至13日凌晨穿過琉球群島後進入東海南部海面，逐漸向浙江東北部沿海靠近，並可能於15日登陸或擦過上述沿海地區。

9月12日受冷空氣影響，新疆中北部地區有雨雪和大風降溫天氣，大部地區有小到中雨，高海拔山區有雨夾雪或雪；平均氣溫降幅將達8至10攝氏度，局部地區12攝氏度；並伴有5至6級西北風，陣風7至9級。

此外，9月12日至14日，西藏大部、青海南部、西北地區東南部、西南地區大部、廣西、廣東西部等地有小到中雨，局部地區有大到暴雨。

颱風 暴雨

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