「錢塘江同志」再立功 吸引通緝犯觀潮被抓

「錢塘江同志」又立功了！正在浙江海寧舉行的第二十九屆錢江（海寧）觀潮節吸引大批人潮前往，包括慕名前往的通緝犯與在逃罪犯。浙江海寧警方眼尖，日前又在觀潮現場成功抓捕一名逃犯。

光明網報導，每年到中秋的觀潮節總吸引眾多前來領略天下奇觀錢塘潮風采的遊客，也不乏一些警察「重點關注」的對象。9月3日下午，在錢塘江周王廟段海塘上，兩名警員快步靠近一名黃衣男子，並迅速將其控制，被抓男子一臉錯愕狡辯：「你們抓錯人了吧，我是來看潮的」！

但當警員準確說出他的姓名和犯罪等身份資訊時，他只好坦承。他因慕名錢江潮的雄偉壯闊特意趕到海寧來觀潮，沒想到潮水還沒看到就被抓了。

報導稱，每年這個時候，浙江嘉興海寧的海塘邊總是人潮湧動，潮水的魅力就連在逃的犯罪嫌疑人都自動送上門了！

去年，海寧警方也在觀潮人群中揪出一名逃犯，他被抓捕時說：「我就想來看看潮水，我想看潮的有這麼多人，你們應該不會發現我的，沒想到被抓到了，還是你們厲害」！

當地警察說，最厲害的還是魅力十足的「錢塘江同志」。這一次，它又立功了！網友戲稱，「張學友和錢塘江是兩位好同志」。