水陸兩棲飛機 珠海首飛
10日，由中國航空工業集團自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M，在廣東珠海金灣機場完成首次試飛。
中新社報導，當天9時36分，由機長郭勇冠、副駕駛陳明、空中機械師張雷和機上觀察員馬海軍組成的首飛機組，駕駛著AG600M飛機從珠海金灣機場滑行起飛，在空中平穩飛行22分鐘，完成一系列既定試飛科目後，於9時58分平穩降落，飛機狀態良好，操縱系統正常，各系統運行穩定。
據中國航空工業集團所屬中航通用飛機有限責任公司相關負責人介紹，研製批全狀態新構型滅火機共投產4架，此次飛行試驗的AG600M屬該型飛機的第二架。該架飛機自今年3月31日完成機身機翼十字對接及尾翼對接以來，研製團隊克服配套不齊、高溫酷暑、疫情影響、颱風惡劣天氣等多重不利影響，統籌謀劃、精細管理，提前識別風險點，科學排產，推進各項工作。
據介紹，該架飛機於7月31日完成聯合全機系統通電檢查及調試；8月15日完成首次發動機試車，隨即開展了低、中、高速滑行；9月6日通過首飛前放飛評審，累計完成滑行5架次、4小時40分鐘，最終實現了首次飛行試驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言