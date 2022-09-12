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三星堆主題動畫電影上映

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆主題動畫電影《瘋了！桂寶之三星奪寶》，已在大陸院線上映。圖為劇照。圖／本報四川德陽傳真
三星堆主題動畫電影《瘋了！桂寶之三星奪寶》，已在大陸院線上映。圖為劇照。圖／本報四川德陽傳真

由經典暢銷漫畫《瘋了！桂寶》改編的三星堆主題動畫電影《瘋了！桂寶之三星奪寶》，日前在大陸院線上映。

據了解，《瘋了！桂寶之三星奪寶》故事情節源自三星堆文化，由經典暢銷漫畫《瘋了！桂寶》改編。該動畫電影講述了天才少年「桂寶」通過自己的發明，誤闖入一個神祕的異次元空間，卻不小心犯下致命錯誤。

為了彌補這個錯誤，桂寶和朋友們來到三星堆博物館，希望查明真相；卻意外地被捲入了一場離奇的奪寶風波之中。隨之而來的，卻是一個不為人知的千古之謎，即將浮出水面。

片中包含了國風元素、三星堆知識點、巴蜀文化等內容。該片導演王雲飛接受媒體採訪時透露，2016年他第一次進入三星堆博物館時，就被震撼到了。為了對三星堆畫面進行高度還原，主創多次前往四川德陽的三星堆博物館、三星堆遺址取景，以及桃坪羌寨、成都武侯祠等地采風。

據了解，《瘋了！桂寶之三星奪寶》從2016年開始籌備，單是劇本磨合就花了兩年，拍攝又花了兩年時間；再到後期與如今的上映，每一步都進行了認真打磨。

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