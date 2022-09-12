科普中秋 賞月兼長知識

中秋小長假期間，北京市屬公園不僅有傳統中秋活動，還推出科普中秋、創意中秋等多項線上線下主題活動，為市民遊客團圓賞月、秋遊賞花觀景提供更多選擇。採用線上線下相結合的方式，通過手工製作、雲端科普等活動，讓市民遊客在傳統節日裡長知識。

天壇公園通過直播邀遊客了解天壇歷史文化、中秋文化內涵，尋找天壇建築中與「圓」相關的建造寓意。

中山公園在科普小屋、蕙芳園開展建蘭賞析活動，花卉講師科普秋季開花的中國蘭。

國家植物園（北園）在文創旗艦店開展製作香囊、麵塑多肉植物等互動活動，邀請遊客在園區觀鳥看植物。

陶然亭公園在華夏名亭園裡，帶領遊客了解中秋節的風俗典故及名亭知識，利用各種果實材料製作中秋植物創意手工。

天壇公園利用5G網路直播賞月活動，遊客線上欣賞祈年殿獨有中秋景致的同時，還可聽天壇故事、品中和韶樂。香山公園中秋當天將5G網路直播與古典詩詞誦讀相結合，邀請遊客沉浸式體驗中國傳統文化韻味。

北海公園通過老照片，展呈現公園的時代變遷。景山公園「京城往事－穿越時光看北京」主題活動，展現老北京的獨特韻味。香山公園、國家植物園、北京動物園帶來插花、剪紙、製作花燈等手工活動，邀請遊客過一個創意十足的中秋節。除此之外，陶然亭公園舉辦中秋時令花卉及文創商品展賣活動；玉淵潭公園節日當天，在各門區銷售中秋節限量版門票。