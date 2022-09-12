科普中秋 賞月兼長知識

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
天壇公園利用5G網路直播賞月活動，遊客線上欣賞祈年殿中秋景致的同時，還可聽天壇故事，品中和韶樂。圖／本報北京傳真
天壇公園利用5G網路直播賞月活動，遊客線上欣賞祈年殿中秋景致的同時，還可聽天壇故事，品中和韶樂。圖／本報北京傳真

中秋小長假期間，北京市屬公園不僅有傳統中秋活動，還推出科普中秋、創意中秋等多項線上線下主題活動，為市民遊客團圓賞月、秋遊賞花觀景提供更多選擇。採用線上線下相結合的方式，通過手工製作、雲端科普等活動，讓市民遊客在傳統節日裡長知識。

天壇公園通過直播邀遊客了解天壇歷史文化、中秋文化內涵，尋找天壇建築中與「圓」相關的建造寓意。

中山公園在科普小屋、蕙芳園開展建蘭賞析活動，花卉講師科普秋季開花的中國蘭。

國家植物園（北園）在文創旗艦店開展製作香囊、麵塑多肉植物等互動活動，邀請遊客在園區觀鳥看植物。

陶然亭公園在華夏名亭園裡，帶領遊客了解中秋節的風俗典故及名亭知識，利用各種果實材料製作中秋植物創意手工。

天壇公園利用5G網路直播賞月活動，遊客線上欣賞祈年殿獨有中秋景致的同時，還可聽天壇故事、品中和韶樂。香山公園中秋當天將5G網路直播與古典詩詞誦讀相結合，邀請遊客沉浸式體驗中國傳統文化韻味。

北海公園通過老照片，展呈現公園的時代變遷。景山公園「京城往事－穿越時光看北京」主題活動，展現老北京的獨特韻味。香山公園、國家植物園、北京動物園帶來插花、剪紙、製作花燈等手工活動，邀請遊客過一個創意十足的中秋節。除此之外，陶然亭公園舉辦中秋時令花卉及文創商品展賣活動；玉淵潭公園節日當天，在各門區銷售中秋節限量版門票。

中秋節 網路直播 北京

延伸閱讀

台南永康烤肉引大火3人死亡 一旁住家仍淡定過中秋

分享中秋跑場難忘經驗 張善政：3國中生淋雨散發善念

離鄉漂泊5年「老家卻變倉庫」 視障遊子圓了中秋團聚夢

雲縣消防局宣導中秋煙火施放時間 民眾疑問：早上6點可以放？

相關新聞

科普中秋 賞月兼長知識

中秋小長假期間，北京市屬公園不僅有傳統中秋活動，還推出科普中秋、創意中秋等多項線上線下主題活動，為市民遊客團圓賞月、秋遊...

水陸兩棲飛機 珠海首飛

10日，由中國航空工業集團自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M，在廣東珠海金灣機場完成首次試飛。

三星堆主題動畫電影上映

由經典暢銷漫畫《瘋了！桂寶》改編的三星堆主題動畫電影《瘋了！桂寶之三星奪寶》，日前在大陸院線上映。

就地過節 市內景點人滿為患

大陸中秋連假10日開始，受到疫情影響，大陸不鼓勵跨省市旅遊，希望大家就地過節，結果當地景點人潮爆滿。在上海，多個公園景點...

樹齡逾5千歲 全球最老柏樹在陝西

大陸國家林業和草原局生態保護修復司日前公布第二次大陸全國古樹名木資源普查，調查範圍內的古樹名木共計508.19萬株。當中...

湖北自建房外牆垮塌！砸中巴士站多人 路人：有人動彈不得

9月9日早上7時左右，湖北省宜昌市夷陵區土門鎮一處臨街自建房外牆出現垮塌，致使多人被砸傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。