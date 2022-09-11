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湖北自建房外牆垮塌！砸中巴士站多人 路人：有人動彈不得
9月9日早上7時左右，湖北省宜昌市夷陵區土門鎮一處臨街自建房外牆出現垮塌，致使多人被砸傷。
大陸媒體《上游新聞》報導，9月9日早上7時左右，湖北省宜昌市夷陵區土門鎮土門職高巴士站旁，一處臨街自建房外牆出現垮塌，有人員被砸傷。
當時在現場的路人程先生介紹，當時一輛巴士剛剛停站，站台正在等車、下車的多位市民被砸中。
程先生指，自己當天正在前往項目工地的路上，早上路過宜昌市夷陵區土門鎮土門職高巴士站時，站台旁的二樓外牆突然垮塌，正在等車、下車的多位群眾被砸傷。他當即撥打了120救援電話。
「很嚇人，那棟樓是自建房，有些年代了，二層樓一共8間房，外牆全部垮塌下來，有女士腿被牆體壓住動彈不得，有阿姨受傷癱坐在路邊，綠化帶裏的樹也全被砸斷了。」程先生說，如果他再快一分鐘，他自己也會被砸中。
9月9日晚，湖北省宜昌市三峽大學附屬仁和醫院一名工作人員表示，被砸中的傷者中，其中一名重傷人員正在該醫院救治。
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文章授權轉載自《香港01》
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