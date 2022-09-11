快訊

梅花颱風明後天最接近台灣 兩區域將有瞬間強降雨

李易峰多次嫖娼被行政拘留 北京警方證實「供認不諱」

英女王展開最後旅程 移靈開始大批民眾夾道相送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋賞月觀潮 錢塘江發現多人未見過的「魚麟潮」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
浙江科考人員利用10多架無人機拍攝到罕見的「魚鱗潮」。圖為嘉紹大橋下游的「魚鱗潮」。（央視截圖）
浙江科考人員利用10多架無人機拍攝到罕見的「魚鱗潮」。圖為嘉紹大橋下游的「魚鱗潮」。（央視截圖）

中秋十五賞月、十八觀潮。浙江海寧今天（11日）在2022年度錢塘江湧潮科考新聞發佈會上，公布浙江省錢塘江湧潮全景動態監測的科研成果，發現多處罕見潮景─魚鱗潮。

央視新聞報導，科考隊員們使用了10多架無人機，從錢塘江的上游到下游，發現和記錄了多處較為罕見的潮景—魚鱗潮，這是記錄中最大的成果。

魚鱗潮，是2021年錢塘江湧潮考察時，科考隊員在上虞東進閘以西附近水域首次發現的新潮景，可謂新晉「網紅」。由於其形成條件較為苛刻且出現時間很短暫，很多生活在岸邊的本地人都不曾見過。

2022錢塘江湧潮科考專家組組長潘存鴻說，魚鱗潮的形成不但跟潮汐、水下地形有關，還跟湧潮的形態密切相關。「首先必須有兩股潮交叉，兩股潮裡面至少有一股潮是波紋潮，同時這兩股潮在能量上不能相差太多，相差太多形成不了魚鱗潮」。

報導稱，今年科考隊員們在新東進閘—嘉紹大橋下游、海寧新倉—舊倉、杭州下沙、杭州五豐島北支都發現了魚鱗潮，尤其以嘉紹大橋下游5公里範圍內最為壯觀。

本次科考的另一大亮點是，科考隊員還首次採用夜視航拍設備，在海寧鹽官觀潮點考察記錄了夜潮。夜晚，聽著轟隆隆的聲音從遠方傳來，猶如耳聽一場音樂盛會，別有一番風味。

本次科考是在農曆八月初三、初四（陽曆8月29、30日）的大潮汛期間進行，50位科考隊員從錢塘江起潮點到消亡點，分12個點位元進行定點考察，全程約130公里。

浙江科考人員利用無人機拍攝到罕見的「魚鱗潮」，地點在海寧新倉段。（央視截圖）
浙江科考人員利用無人機拍攝到罕見的「魚鱗潮」，地點在海寧新倉段。（央視截圖）
浙江科考人員利用10多架無人機拍攝到罕見的「魚鱗潮」。圖為嘉紹大橋下的交叉潮、魚鱗潮。（央視截圖）
浙江科考人員利用10多架無人機拍攝到罕見的「魚鱗潮」。圖為嘉紹大橋下的交叉潮、魚鱗潮。（央視截圖）

考察 無人機

延伸閱讀

安平跨港大橋一再流標...原因原物料上漲 南市府接手招標

中秋沒行程遭批選假的 林佳龍選辦：侯陣營已過度瘋狂

合體鄭文燦連跑50場中秋活動 鄭運鵬又失聲了

過中秋發現金、購物卡 員工「感謝公司不發月餅之恩」

相關新聞

中秋賞月觀潮 錢塘江發現多人未見過的「魚麟潮」

中秋十五賞月、十八觀潮。浙江海寧今天（11日）在2022年度錢塘江湧潮科考新聞發佈會上，公布浙江省錢塘江湧潮全景動態監測...

大陸1千年以上古樹有10745株 5千年以上是這5株

大陸國家林業和草原局生態保護修復司日前公佈第二次大陸全國古樹名木資源普查，調查範圍內的古樹名木共計508.19萬株。當中...

李易峰嫖娼被行政拘留 北京警方證實

據北京日報報導，北京警方的「平安北京」官方微博11日通報，近期，北京警方在偵破一起違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35...

過中秋發現金、購物卡 員工「感謝公司不發月餅之恩」

月餅是節日象徵，也能烘托出節日氣氛，但有人收到月餅常常為吃不完苦惱，今年就有公司改送現金紅包、購物卡或禮品，讓員工大讚「感謝公司不發月餅之恩」。

中秋雲放生 逾3000人搶登記 平台店鋪不到一年收入超十萬

恰逢中秋節，在各類短視頻、直播平台，都不難看到「放生」相關內容，部分提供代放生業務，登記火爆，有的店舖不到一年收入超十萬。

中國第4期探月 擬建國際科研站 當局已批覆

中國「探月工程」三期完成後，目前第四期工程已獲得當局批覆，未來將試圖在月球上面建立國際科研站。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。