中秋雲放生 逾3000人搶登記 平台店鋪不到一年收入超十萬

恰逢中秋節，在各類短視頻、直播平台，都不難看到「放生」相關內容，部分提供代放生業務，登記火爆，有的店舖不到一年收入超十萬。

近日一則「放生礦泉水」的視頻中，幾名中老年人在河邊擰開一瓶瓶礦泉水倒入河中，被質疑該浪費後，這些放生者回應稱「不要影響我們的誠心」。而這類相關「放生」內容的短視頻、直播平台也很火爆。

紅星新聞報導，短視頻平台上存在大量標榜「放生團」「居士」等名號的放生主播。一名發起「代放生」活動的主播直播間內，數十袋包裝好的鯉魚、泥鰍放在地上，幾名中老年婦女手持紅紙，在兩位僧人打扮的「師傅」帶領下，口中念念有詞對著前方合十鞠躬，直播間內有超過3000多名觀眾。

直播間左側有黃色大字標註「八月十五中秋節放生登記中」，點擊直播間下方購物車圖標，關聯店鋪商品欄中不僅有「師父代放生：鯉魚、鯽魚、泥鰍、烏龜魚餌苗」項目，還有「代誦、祈福、字帖」「佛前酥油燈」等在線代為「禮佛」的類似商品。

添加該主播的聯繫方式後，客服人員發來一份「放生祈福法會通啟」，物命種類一欄，寫著魚苗1萬尾300功德金，泥鰍1袋200功德金，鯉魚1份158功德金，烏龜9隻300功德金，中華鱘1隻500功德金。該「通啟」還稱，這些「放生」魚類都會被放入長江十年禁漁區，以「確保功德圓滿」。

在另一名明確提供「代放生」業務的6.7萬粉絲主播關聯店鋪中，也是單一的品類，簡單直接的規格，從「祈佑疾病早日康復」到「渡已故親人」等。

從銷量上看，這種垂直的銷售方式，似乎更得網友的垂青，上述兩名主播中，前者的店鋪數據顯示其放生產品已售1.4萬件，後者則已售2812件，如果按照各規格業務最便宜的價格計算，收入分別為14萬及2.8萬。下單後，這些主播們都表示，會在放生後以視頻方式進行反饋。

而短視頻平台客服則表示，對於這類內容的管理，平台方面也十分重視，「核實存在違規的，平台都會依法進行嚴格處理。」