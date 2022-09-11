過中秋發現金、購物卡 員工「感謝公司不發月餅之恩」

月餅是節日象徵，也能烘托出節日氣氛，但有人收到月餅常常為吃不完苦惱，今年就有公司改送現金紅包、購物卡或禮品，讓員工大讚「感謝公司不發月餅之恩」。

綜合媒體報導，河南鄭州的李女表示，之前公司發月餅常常吃不完，所以今年公司決定改發現金紅包。朋友還收到了公司發的購物卡，我們都感覺比發月餅實在，可以去買自己喜歡東西，而且不用大包小包的拎回去。

當然，在地鐵上，李女還是見識到了各種公司福利的大比拚，她發現周圍不少人都是大小盒子拿著，還調侃「不拿兩件禮品都沒辦法融入他們」。

也有的職場年輕人表示，感覺公司不拘泥於月餅禮品，而是從更多關注員工實際需求和感受出發，也挺好的。

另據報導，江蘇徐州一家公司拿出27萬元給300名工人購置和發放中秋節禮品，平均每人收到價值900元的大禮包，包括30件禮品。

在廠區內的領取現場，大家分列道路兩旁，統一身穿工作服，面前擺滿了這次的禮品，畫面看起來頗為壯觀。

員工劉先生稱，這裡面有被子、酒、兒童玩具、月餅等，大家都很開心。他還表示，有同行羡慕我們福利太好了。

對此網友們也紛紛感嘆這真是別人家的公司，當然也有一些年輕網友表示發這麼多樣，倒不如直接發成現金或者購物卡實在，大家想買啥買啥。