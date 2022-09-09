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世界八大名蝶之首—「金斑喙鳳蝶」 現身廣東南嶺

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
金斑喙鳳蝶被視為世界八大名貴蝴蝶之首，野外生存數量非常稀少，極少被人發現。（取自廣東省林業局網站）
金斑喙鳳蝶被視為世界八大名貴蝴蝶之首，野外生存數量非常稀少，極少被人發現。（取自廣東省林業局網站）

廣東省林業局指出，廣東南嶺國家級自然保護區近日拍攝到大陸國家一級保護野生動物—金斑喙鳳蝶。經確認，這是迄今為止，該保護區首次記錄到金斑喙鳳蝶的影像，十分罕見。

廣東省林業局表示，金斑喙鳳蝶屬蝶類鳳蝶科喙鳳屬，主要棲息在亞熱帶或熱帶海拔1,000公尺左右的次原始森林中，寄主為深山含笑、金葉含笑、醉香含笑與乳源木蓮等木蘭科植物，體長30毫米左右，翅展約110毫米。

因姿態優美，素有「夢幻蝴蝶」、「蝶中皇后」美譽。金斑喙鳳蝶一年一般只能繁殖兩代，是中國特有種，也中國唯一的蝶類國家一級保護野生動物，位列世界八大名貴蝴蝶之首，野外生存數量十分稀少，極少被人發現。

「這次能在南嶺保護區發現並拍下金斑喙鳳蝶的鏡像畫面，非常難得」，拍攝到這段影片的工作人員說。為尋找金斑喙鳳蝶蹤跡，他們花費數周時間在好幾座原始密林裡輪番蹲守，才終於發現金斑喙鳳蝶的蹤跡。

「一開始，我們在鏡頭裡看到了一隻蝴蝶，它翅上鱗粉閃爍著幽綠的光澤，前翅上各有一條弧形金綠色的斑帶，但因距離太遠，加上蝴蝶時而飛動，時而隱匿於樹林之下，拍攝難度較大。」

拍攝結束後，工作人員通過仔細對照參考文獻、比對鑑定和諮詢專家後，確認這隻蝴蝶的身分—體長約30毫米的雄性金斑喙鳳蝶。

金斑喙鳳蝶僅在廣東、江西、福建、浙江等少數地區有確切記錄。南嶺地區因擁有優越的生態環境，為眾多野生動植物提供了繁衍的沃土。

專家指出，雄性的金斑喙鳳蝶有一定的領地意識，它們常停落在樹頂觀察環境，會在一個區域內不時巡飛並驅趕進入領地的其他雄蝶，而當有雌蝶進入領地時則主動上前求偶尋求交配的機會。

廣東南嶺地區近日成功拍攝到「夢幻蝴蝶」的影像。（取自廣東省林業局網站）
廣東南嶺地區近日成功拍攝到「夢幻蝴蝶」的影像。（取自廣東省林業局網站）

廣東 保護區

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